BAT, acuzata de spaga

Compania de tutun British American Tobacco (BAT), lider pe piata din Romania cu marca Kent, a anuntat ca este investigata oficial de catre Biroul britanic pentru Fraude Grave(SFO) pentru acuzatii potrivit carora ar fi platit mita in mai multe state din Africa de Est.

Acuzatiile au fost facute prima data in cadrul programului de reportaje si investigatii BBC Panorama, in 2015, care sustinea ca BAT a realizat plati ilegale catre politicieni si functionari de stat din statele Kenya, Tanzania si Uganda. Jurnalistii britanici au aratat ca, in urma cu doi ani, un lobbyist BAT ar fi aranjat plata unor mite in suma de 26.000 de dolari catre trei politicieni si functionari publici din Rwanda, Burundi si Insulele Comore, in incercarea de a influenta legislatia in domeniul fumatului. Dezvaluirile au fost facute de un fost angajat al BAT. Compania sustine ca a cercetat acuzatiile cu ajutorul consilierilor juridici si coopereaza cu Serious Fraud Office. British American Tobacco este prezent in Romania din 1994, fiind cel mai mare producator de tigarete. Compania a anuntat, in iulie, ca va investi 60 de milioane de euro in fabrica de la Ploiesti, in anul 2017, pentru ridicarea unei noi hale de productie si retehnologizarea fabricii. La nivel global, BAT are 55.000 de salariati in peste 200 de tari si detine marcile renumite Lucky Strike, Dunhill, Rothmans si Kent.