Basmele Disney, in realitate povesti de groaza

Desenele animate semnate de vestitul studio Disney ne plac tuturor. Sunt pline de emotie, de exemple de curaj si de aventuri nemaipomenite. Dar nu sunt deloc conforme cu basmele originale care gem de cruzime si alte fapte abominabile.

Sunt relaxante, tonice si copiilor le plac la maximum. Daca ar respecta, insa, textele initiale, aceste capodopere ar deveni desene animate de groaza, pline de abuzuri si razbunari infioratoare.

Frumoasa adormita

Pe langa faptul ca printul o saruta fara sa aiba consimtamantul ei, de fapt, in textul original, scris in secolul XVII de Giambattista Basile, treburile nu stau deloc asa. Printul este un rege care o violeaza pe Frumoasa adormita, care si da nastere, in starea de somn in care este, copiilor nemernicului abuzator. Ea se trezeste cand unul dintre copii remarca spinul din deget care a adormit-o cu otrava lui pe mama lor si il extrage cu dintisorii. Regina afla de amanta care a revenit la viata si purcede sa-i manance copii. Astfel, regele e nevoit sa o ucida pe regina si se casatoreste cu mama copiilor sai.

Alba ca Zapada si cei sapte pitici

Vrajitoarea din basmul TV semnat de Disney este de o rautate desavasita, dar, in basmul fratilor Grim, acesta are si porniri de canibalism curat. Ea il trimite pe vanator sa ii aduca ficatul si plamanii Albei ca zapada, organe pe care doreste sa le infulece. In plus, ea plateste scump aceste porniri diabolice pentru ca, la nunta frumoasei, vrajitoarea este obligata sa incalte niste pantofi facuti din fier si incinsi in foc, botfori in care trebuie sa danseze pana moare.

Cenusareasa

Stiti ca fata in cauza avea niste surori foarte rele. Dar, in fapt, asta nu a fost de ajuns. Ele erau si oleaca duse cu pluta din moment ce una si-a taiat degetele de la picioare, doar-doar o putea incalta condurul cu pricina, iar cealalta si-a taiat calcaiul in acelasi scop stupid. Apoi, porumbeii trimisi de mama Cenusaresei sa il cheme pe print se razbuna crunt pe cele doua surori demonice, scotandu-le amandorura ochii, chiar la nunta Cenusaresei.

Mica sirena

Nici aici lucrurile nu stau deloc bine. In basmul original al lui Hans Christian Andersen, mica sirena nu numai ca isi pierde vocea ca sa capete picioare de om, dar aceste picioare o fac sa sufere la fiecare pas. In pofida sacrificiului ei, printul se marita cu alta si mica sirena este condamnata sa se topeasca in spuma marii. Surorile sirenei au o solutie salvatoare: printul trebuie omorat si sangele lui trebuie pus pe picioarele micutei sirene ca sa isi recapete forma de peste. Ea insa refuza si moare in spumele marii, asa cum i-a sortit printul.

Pinocchio

Povestea scrisa de Carlo Collodi in1883 nu este deloc simpatica. Pinocchio fuge din casa lui Gepetto care este arestat pentru abuzuri repetate impotriva unui copil. Pinocchio il ucide din greseala cu un ciocan pe Jimmy Greierasul, iar dupa un timp este prins de o banda de hoti care il spanzura intr-o padure unde este lasat sa moara. Dar acesta supravietuieste…

Printul fermecat

Aceasta poveste este foarte veche, ea dateaza din secolul 13 si, in foarte multe versiuni, in loc sa fie sarutat ca sa isi reia forma umana, cum spune Disney, broscoiul trebuie decapitat. In versiunea fratilor Grim, printesa trebuie sa dea cu batracianul de perete ca sa capete un iubit frumos foc.