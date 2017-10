Basescu, spaima adevarului!

Din punctul meu de vedere, audierea lui Traian Basescu la Comisia de control a activitatii SRI nu va fi decat un prilej sa-si mai faca, inca o data, reclama. Sigur, intentiile si stradaniile lui Claudiu Manda, seful comisiei, de a afla adevarul, sunt de apreciat. Numai ca nu va avea in fata ochilor un personaj banal, ci pe unul care minte cu degajare si convingere, mai ales cand simte ca se apropie funia de par. Daca a fost in stare sa spuna ca UE a cerut micsorarea salariilor cu 25%, ca dupa aceea sa se afle ca nu e adevarat, la ce te mai astepti?

Si spun ca nu va rata ocazia de a-si face publicitate pentru ca, la fiecare aparitie, asta a fost singura lui preocupare. Cetateanul este bolnav de imagine, dupa cum a fost bolnav si este si de putere. Nu va intelege niciodata ca a fost cea mai sinistra imagine a Romaniei vreme de 10 ani.

N-a vazut, n-a auzit

In fata Comisiei nu va veni cu nicio marturisire care sa faca lumina. Se va suci si rasuci in jurul cuvintelor, debitand banalitati care nu il pot incrimina. Va recunoaste aparitia si existenta Binomului SRI-DNA, dar el nu are nicio vina. Formula clasica: dom’le, eu i-am numit in functii pentru altceva, da’ nu credeam ca vor ajunge sa faca asa ceva. Atat timp cat cred ca zilnic i se dadea socoteala despre cine mai urmeaza sa fie tarat cu catusele prin fata camerelor de filmat despre ce vorbim? Despre coruptie? Exclus. E vorba doar de eliminarea adversarilor si incomozilor. Atat timp cat a incurajat abuzurile tandemului SRI-DNA mai poate spune ca nu stia ce se intampla? In mod normal, nu. Dar el, da, pentru ca exceleaza in roluri de neprihanit care nu intelege cum de s-a ajuns aici. El n-a fost niciodata seful acestei combinatii de procurori cu sereisti, mai dadeau aia pe la el, la o cafea, dar nimic mai mult. Vorbeau de vacante, de aia mici, dar nu de arestari sau alte trasnai.

N-aveti un whiskey?

Probabil ca nici de filmuletul vazut de toata lumea, in care se discuta cum se fac arestarile si cum se dau sentintele nu stie mare lucru. L-a rugat un amic de-al junioarei doar sa puna vocea, ca facea un documentar pentru facultate. Ca s-a creat un stat paralel, sigur nu stie. N-a stiut nici Udrea, de ce ar sti tocmai el? Ca SRI s-a remarcat prin niste derapaje care uimesc lumea civilizata a serviciilor de informatii din alte tari? Sa nu mire pe nimeni daca va raspunde ca habar nu are, el era la munte cu nepoata, poate atunci sa se fi intamplat. Si va trage un hahait gretos, ca sa arate ca il doare la bascheti si de Comisie, si de noi, si de toata lumea. Stie ceva de intalnirile de sprit si tenis de la vilele conspirative ale SRI, unde se punea tara la cale? Nu. Abia aseara a auzit de ele, dar el, daca ii gasea acolo, le-ar fi taiat salariul din ziua respectiva. Sa te mire un astfel de raspuns? Nu, doar e Traian Basescu. Singurul adevar pe care ma astept sa-l aud din gura lui e sa recunoasca, zambitor, ca ar bea un whiskey.