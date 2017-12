Basescu si-a luat mana de pe Romania

Ignorat de romani, Traian Basescu a facut poteca pe celalalt mal al Prutului. Unde, conform bunelor sale obiceiuri, a reusit sa-l aduca in prag de apoplexie pe Igor Dodon.

Cum cu PMP-ul nu a facut nicio branza iar ”pisoiasii” de la PSD se joaca singuri cu motoceii politici de mai mare dragu’, Basescu si-a cautat alti fraieri. I-a gasit in Moldova sora, pastorita in prezent de rusofonul Igor Dodon. Un Dodon care, dupa ce a pus dracul de opozitie cu botul pe labe la alegerile prezidentiale, a dat acum de tatal tartorilor – Traian Basescu, un adevarat as in sforarii politice. Cum nu detine nicio functie oficiala (este doar presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale) , deci nu-i poate aburi pe moldoveni cu clasicul indemn ”Sa traiti bine!”, Basescu a decis sa joace cartea unirii. Proces care nu se intrevede la orizontul geo-politicii la zi, dar genereaza tipul de emotii pe care a mizat Basescu in intreaga sa cariera politica. Evident, fara a lua in calcul vreodata realizarea sperantelor trezite sau intetite de el in goana sa dupa sustinatori. Cum Dodon nu admite nici pus pe jar ideea unirii cu Romania, presedintele moldovean incearca sa-l declare pe Basescu ”persona non grata” peste Prut. Si asta pe motiv ca mai multe organizatii moldovenesti ar fi alertate de faptul ca actiunile lui Basescu ”atenteaza la securitatea nationala a Republicii Moldova, propaga xenofobia, moldofobia, rusofobia si seamana neincredere in valorile national-statale ale Republicii Moldova”. Dodon nu o fi auzit probabil de razboiele purtate de Basescu cu PSD, PNL, USL pe la noi, motiv pentru care incearca si el un fel de suspendare.