Basescu se da stapanul Romaniei

Asistam la un teatru grotesc, fara logica, in care actorii isi infoaie talentul in culise, iar cand ies pe scena doar improvizeaza. Basescu vrea sa interpreteze toate rolurile, vrea sa fie si masinist, si regizor si e in stare sa joace si rolul publicului. Iar Iohannis, ca intotdeauna, nu isi aduce aminte textul si asteapta ca sufleurul sa-i sopteasca. Omul ii sufla, dar el da replica abia in spectacolul urmator.

Nebunia cu inregistrari audio-video a cuprins toata tara. Fiecare stie cate ceva despre celalalt. Sebastian Ghita lanseaza, zilnic, un nou episod din epopeea „Nici eu nu stiu unde ma ascund”, dar mai scapa si niste vorbe despre inregistrarile facute de Traian Basescu. Cand treaba e prea groasa, iese si acesta la rampa si isi interpreteaza rolul de stapan al Romaniei, trimitandu-l pe Iohannis in derizoriu.

Da-le la cap!

Ghita vorbeste de dosare penale despre care stie mai mult decat altii. Vorbeste despre Vantu. Despre Voiculescu. Despre Binoame, Justitinoame, Parchetonoame si Basesconoame. Nimeni nu stie nici cat si nici daca sunt adevarate vorbele lui. Poate ca sunt. Poate nu. Dar, pentru credibilitate, isi asesoneaza marturisirile si cu inregistrari in care apare si Traian Basescu. Un Basescu pervers si perfid, care vede bresa si da buzna prin gard. Da, domnule, i-am inregistrat pe toti la mine in birou, spune el. Nu are importanta ca avea sau nu voie, ca avea sau nu dreptul sa stocheze informatiile, important este ca mesajul lui a ajuns la cei vizati si inca nenumiti: aveti grija ce si cum vorbiti de mine, ca ies pe piata cu marfa pentru vacante la Jilava intre 10 si 20 de ani! Ca intr-o buna masura se simte si el in atentia vreunor institutii, ca doar blufeaza, ca la alegerile din 2004, cand a lansat zvonul ca detine o caseta cu Adrian Nastase surprins intr-un moment nepotrivit, caseta care nu a existat vreodata, Basescu este convins ca detine cheile politicii: fa-te ca stii si da-le la cap!

Praf in ochii prostilor

Nici macar ca metode securiste nu pot fi incadrate practicile lui Basescu. Un banc savuros spune ca Securitatea avea si momente de demnitate, mai ales cand isi facea planurile cum sa-l tradeze pe Ceausescu. Basescu nici la aceasta categorie nu poate intra. El nu poate trada un singur om, el tradeaza tot ce misca in jurul lui, sa-si rupa toti gatul si sa fie masa bogata. Ca are aparente de baiat bun, ca atunci cand l-a sunat pe Mitica Dragomir si i-a spus sa-si angajeze un avocat bun, iar dupa patru zile acesta a fost trimis in judecata, denota doar faptul ca informatiile din dosare ajungeau la el fara drept temei. Profitand ca inca nu l-a luat nimeni serios la intrebari, arunca in ochii credulilor petarde cu inregistrarile pe care le detine. Vrea sa arate ca inca e sef peste tara. Un singur lucru nu spune. S-o fi inregistrat si pe el cand o fi luat vreo spaga?