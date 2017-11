Basescu, presedintele paralel

Brusc, fostul presedinte si-a adus aminte ca este un cetatean viu al planetei, domiciliat profesional in Parlament. Si, daca tot e pe aici, a venit si cu solutii prin care sa scoata tara din criza. Surprinzator! Zece ani, cat a condus-o, a reusit performanta sa o dea cu burta de pamant, fara sanse de resuscitare, ca acum, dintr-o data, sa gaseasca antidotul. Sa-mi fie cu iertare, dar cetateanul ori era dupa o betie crancena si adormise cu capul pe primul caine cald iesit in cale, ori e convins, in continuare, ca este presedinte. Unul paralel insa. Paralel si cu Iohannis, paralel si cu situatia Romaniei, paralel si cu tot ce vrea el. Chiar si cu el insusi.

Ideile care l-au fulgerat la neuron si le-a expus in fata Parlamentului, crezand, probabil, ca acolo este Coltul Vorbitorilor, din Hyde Park, unde poti sa spui tot ce ai chef, numai sa nu fie cu apropouri de mama.

Simtitor sau nesimtit?

Principiile lui Basescu de redresare economica par a fi generate de prea putina gheata in whiskey si nu depasesc cadrul cu care ne-a obisnuit: va da, in sensul ca va lua. Va creste, in sensul ca va taia. Va mari, in sensul ca micsora. Va reactiva, in sensul ca va bloca. Abia ascultandu-l iti dai seama ca suntem la un pas de-un colaps pe care doar el il vede. Programul de guvernare ar putea fi bun, dar trebuie suspendate unele masuri. Nu care, ci cate? De principiu, cat mai multe. Ce daca a crescut salariul in sectorul bugetar, daca au crescut pensiile cu 12% si salariul mediu la 1.450 de lei? Rezultatele au fost cresterea pretului la combustibil, la energie electrica si gaze, la alimente. Aici a gasit el punctul nevralgic. Si nu a mai dezvoltat ideea, de teama ca nu cumva romanii sa-si aduca aminte ca pe vremea lui toate preturile cresteau fara ca oamenii sa mai primeasca ceva in plus. Ba dimpotriva, li se subtiau veniturile in mod simtitor. Sau nesimtit, nu stiu cum e mai corect.

Cititorul de etichete

Ce-ar fi de facut? Are el, Basescu, solutii garla. In primul rand sa fie suspendata legea salarizarii. Salarii mai mari incepand cu 1 ianuarie 2018? Da’ de ce?Aici are dreptate. Ce sa faci cu banii? Sa le umpli buzunarele patronilor de supermarketuri? Sa mananci? De ce, ca sa ajungi obez si sa dai in diabet sau sa crapi de inima? Sa-ti cumperi haine? De ce, cand din camasile de pe vremea lui se poate croi oricand una noua? Apoi, trebuie inghetate angajarile din administratie. Probabil ca logica lui se bazeaza pe ideea ca e mai ieftin sa dai pe termen limitat un ajutor de somaj, decat sa dai un salariu din care statul sa-si opreasca taxele si darile. A, si sa nu uit, trebuie suspendata si plata tichetelor de vacanta. Nu radeti, si aici e o logica. Daca tot ajungi somer, la ce iti mai trebuie concediu? Ca doar n-o sa obosesti stand! In mod surprinzator, nimeni din Parlament nu a avut vreo reactie pe masura lui, in acelasi registru si limbaj. Un cap in gura, un pixel peste obraji sau macar un „ti-am dat …uie!” Probabil ca cetateanul iesit din mandatul de presedinte doar cu un singur scuipat intre ochi inca se mai crede sef al statului. Macar din presa si tot ar fi aflat ca romanii l-au crezut mereu un golan politic, si nu presedinte. Dar el nu citeste ziarele, ci doar eticheta de pe Chivas Regal sau Justerini & Brooks.