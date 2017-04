Basescu isi gratiaza „famiglia”

Amendamentele depuse de Traian Basescu la legea privind gratierea ar putea intra, oricand, in anuarul nesimtirii umane, in conditiile in care cineva s-ar incumeta sa-l editeze. La cata ticalosie zace in el, este surprinzator, totusi, ca s-a multumit cu propuneri de gratiere pentru fapte comise pana acum. Este de mirare, in egala masura, ca n-a cerut sa se gratieze tot ce ii iese in cale pana in 3.010, cand se va retrage din viata politica, pentru ca, in tara aceasta, doar el, tupeul si prostia traiesc atat de mult.

Acum este clar, si nu spun asta pentru prima oara, de ce tinea mortis sa-si bage partidul in Parlament, iar el sa fie senator. N-a avut niciodata vreo treaba Romania si cu bunastarea ei. Trebuia, in schimb, sa o salveze pe Udrea de puscarie, sa-l scoata pe frate-su de la Poarta Alba, sa-si protejeze nepotul, ginerele si fiica, precum si o mie de alti smecheri apropiati care s-a incurcat in declaratii la DNA sau pe la vreun Parchet.

Nuti, te-am salvat!

Amendamentul propus de el, cu gratierea in intregime a pedepselor pana la 10 ani, inclusiv celor aplicate de instanta de judecata, este doar tonul. Cu alte cuvinte, Nuti, stai linistita ca intri si tu aici, Mircea, te-am scos. Hai, si voi, astia mici, v-am rezolvat. Mai vrea Basescu si reducerea la jumatate a pedepselor pentru femeile condamnate pentru fapte de coruptie, pentru persoanele de peste 60 de ani si pentru femeile condamnate pentru infractiuni care nu au fost savarsite cu violenta. Valabil tot pentru familie si Udrea din dotare. Asta e asa, la plesneala, daca nu tine cu pedepsele pana la 10 ani o bagam pe asta, unii ies sigur, altii fac mai putin, daca mai e cazul. O vedeti pe Udrea, delicata si gingasa ca un boboc de magnolie, dand cu pumnul ca sa ia vreo spaga? Doamne fereste, acolo era pe baza de zambete politice. Sau cei care au carat bani la partidul lui, din spagile de campanie, credeti ca au fugarit oamenii cu masina, pe trotuar?

Gratierea berzelor

Este evident ca Basescu isi joaca ultima carte in tentativa de a-si salva neamurile si tovarasii de potlogarii, dar o joaca exact ca un cartofor. Il da in primire chiar omul lui de incredere, Eugen Tomac, care spune ca amendamentele propuse nu sunt ale partidului si nici nu au fost discutate vreodata, ci ii apartin strict lui Basescu. Golanul politic mai vrea si gratierea pentru fapte de coruptie a mamelor care au copii pana la varsta de 14 ani, nu numai a celor care nu s-au dedulcit la naravul asta. De ce nu pana la majorat? Sau pana la nunta ori pe viata? Vizate direct, Monica Iacob Ridzi si Crinuta Dumitrean. Plus altele pe care le stie Basescu, nespuse noua, care s-au pus pe facut pui ca la concurs. Si, de ce nu si a tatilor, caci pe aia mici nu i-a adus barza. Si chiar daca mama s-a dedat la d-alea spurcate cu barza, gratiaza, Base, si berzele.