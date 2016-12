Basescu face opozitie de spaima catuselor

Latraul partidului cu mar gaunos pe sigla si-a inceput opozitia. Acum e doar un fel de urlet la luna, pentru reglarea timbrului. In scurt timp, insa, se va vedea ca Facatorul de Miscare Populara are un scop clar cu opozitia lui din Parlament: scaparea Nuticai Udrea si a familiei lui de un binemeritat concediu la puscarie.

Problema nu este de ce nu ar trebui sa ajunga gasca asta la puscarie, ci de ce sa ajunga acolo. Explicatia ar fi simpla: pentru ca faptele care li se imputa nu se pedepsesc cu vacanta la Monaco, ci cu domiciliu restrictiv la Rahova sau Jilava. Sau la Gaesti, ca-s gardienii mai omenosi.

Miroase rau a puscarie

Ca fratele lui – cine s-ar fi asteptat? – e la ocna de ceva vreme a fost semnalul ca Justitia nu mai are chef sa bata din calcaie la blaturi aranjate. Base a aflat ca se poate: puscaria e deschisa si pentru smecheri, nu numai pentru fraieri. A constatat, siderat, ca procurorii nu mai au mama si tata, de parca ar fi fost facuti de niste matusi ale dracului si expulzate din familie. A ramas cu gura cascata cand a vazut ca judecatorii nu se mai lasa impresionati de numele pacientilor pe care ii trimit la gherla pentru tratamente indelungate. Ca te cheama Elena Udrea sau Mariorica, Mircea Basescu sau Gogu, temnita patriei e la fel de generoasa in a-ti oferi un castron de zeama blegoasa, plus 15 minute de apa calda o data la trei zile. Si, cu un dram de noroc, poate nimeresti intr-o camera cu mai putini sobolani. Nu poti cere mai putine plosnite in pat, pentru ca, fara recensamant, nimeni nu stie cu exactitate cate sunt si cate revin fiecarui parnaias. Exact asta ii provoaca cele mai negre cosmaruri opozantului de forma Basescu. Evident, nu este nevoie sa o si recunoasca, insa el stie ca asa e, ca miroase a puscarie de jur imprejurul lui.

Neamul lui Fat Frumos

Este foarte adevarat ca de initierea unei amnistii se aude de mai multa vreme. Au mai fost tentative si in vechea legislatura. Ce se aude acum este ca se vrea, in special, o amnistie pentru fapte directe sau conexe coruptiei dar, prin care, sa se prevada pedepse si mai mari pentru cei care o iau de la capat. Exact amnistia asta il preocupa mult pe Basescu, pentru linistea familiei si a Elenei Udrea. Ginerele, una dintre fiice, nepotul si coana Ioana d’Arc a Romaniei simt pe zi ce trece ca li se pregateste un pat in orice puscarie dornica sa-i aiba oaspeti pe termen indelungat. Deci, aici trebuie lucrat in forta, sa iasa legea, ca-i intra neamul si blonda, cu sanse de ofilire rapida, la gherla. Basescu opozitie? La ce? Sa fim seriosi! Totul este o gargara gretoasa, cat sa ia ochii populimii care inca mai vede in el un Fat-Frumos din lacrima. Poate aia a lui Ovidiu, cupaj din cabernet sauvignon si pinot noir!