Barcelona sub teroare. Tinta principala: Sagrada Familia

Ieri, o impresionanta slujba in memoria victimelor atentatelor comise la Barcelona si Cambrils, soldate cu cel putin 14 morti si 130 de raniti, a avut loc in catedrala-simbol a capitalei catalane, Sagrada Familia. Opera uriasului architect Antoni Gaudi, Sagrada Familia, era si ea pe lista atacurilor teroriste.

Regele Felipe al Spaniei si regina Letizia, premierul Rajoy, membri ai cabinetului si oficiali straini au participat la acest grandiose serviciul religios, in timp ce mii de oameni au continuat sa vina cu flori, candele, jucarii si mesaje de solidaritate la locurile insangerate de atacurile teroriste.

Simbolul Barcelonei, tinta teroristilor

Presa spaniola a dezvaluit ca gruparea terorista care a actionat joi in La Rambla intentiona sa produca o explozie de proportii in Sagrada Familia. Din fericire, totul a fost dat peste cap de o explozie accidentala, produsa intr-o locuinta din Alcanar, Catalonia. Deflagratia a alertat imediat autoritatile, care au gasit la fata locului cantitati importante de materiale despre care cred ca urmau sa fie folosite intr-un atentat de proportii, dar si trupurile a doi jihadisti. Desi in presa internationala a si aparut o imagine cu numai 20 de canistre aliniate in fata a ceea ce se pare ca era un adevarat laborator de facut bombe, la locul faptei s-au gasit si 120 de butelii. Jihadistii intentionau sa foloseasca o combinatie extrem de puternica de explozibil denumita ”mama lui Satan”, tocmai pentru ca sunt mari sanse sa se detoneze accidental. Acest explozibil a mai fost folosit in atacul din Londra din 2005, in cel din Bruxelles din 2016, dar si in atentatul de anul acesta din Manchester.

Teroristul fugar

Politia din Catalonia a declarat ieri ca anchetatorii lucreaza la ipoteza a 12 suspecti in atacurile comise joi la Barcelona si un barbat este cautat inca de fortele de politie. Barbatul este un marocan pe nume Younes Abouyaaqoub, in varsta de 22 de ani. Acesta ar pute fi chiar soferul care a condus in mod deliberat camioneta in multimea aflata pe aleea centrala Las Ramblas, in centrul turistic al Barcelonei, si care a fugit apoi de la fata locului. Trei dintre persoanele arestate in legatura cu aceste atacuri sunt marocani, iar cea de-a patra este un cetatean spaniol, a mai anuntat politia catalana.

In casa Imamului ucigas

Politia spaniola a descins in apartamentul Imamului Abdelbaki Es Satty, care este indicat drept omul care a radicalizat zeci de tineri islamisti si ar fi jucat un rol important in atacurile teroriste de joi. Es Satty a inceput sa predice acum doi ani si a incetat sa se mai prezinte in fata credinciosilor inca din iunie. Vecinii spun ca Imamul ar fi parasit Spania marti, inainte de atacuri, cu destinatia Maroc. Politia a ridicat mai multe obiecte si mostre care ar pute contine AND-ul Imamului suspect.

Australienii monteaza parapeti anti-teroristi!

Premierul malcom Turnbull a prezentat un nou plan de prevenire a atacurilor teroriste, mai ales cele in care se folosesc vehicule in locuri publice aglomerate.

In mai multe zone comerciale din Sydney si Melbourne au inceput deja sa fie instalati mai multi parapeti din beton, pentru a separa masinile de pietoni. Turnbull a afirmat ca guvernul si politia vor ajuta proprietari ai unor locuri publice si arhitecti ai unor noi cladiri cu audituri de securitate pentru consolidarea acestora. ”Cele mai bune masuri pentru ameliorarea securitatii se fac in faza de proiectare.(…) Recunoastem ca amenintarea evolueaza constant, asa ca ceea ce trebuie sa facem este sa ne asiguram ca si noi imbunatatim si actualizam in mod constant masurile pe care le avem in vedere”, a spus premierul jurnalistilor la Sydney. Noul plan fost dezvoltat dupa atacul de la Nisa din 2016 soldat cu 86 de morti si contine informatii despre modul de actionare in cazul unui atac chimic. In luna ianuarie sase persoane au fost omorate si alte zeci ranite, dupa ce un barbat, membru in Statul Islamic, a intrat cu un vehicul furat intr-un grup de pietoni la Melbourne.