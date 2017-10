Barbati gasiti morti pe un camp. Ancheta in desfasurare in Dambovita

Un caz socant, care a indoliat doua familii si a pus pe jar o intreaga comunitate dintr-o localitate aflata in apropierea orasului Targoviste, este in atentia oamenilor legii, carora le revine misiunea sa elucideze intreaga situatie.

Doi barbati – unul in varsta de 49 de ani, consilier local din partea UNPR in comuna damboviteana Razvad, si celalalt in varsta de 40 de ani – au fost gasiti fara suflare, seara trecuta, pe un camp. O persoana a sunat la politie si a anuntat totul, la scurta vreme zona fiind impanzita de reprezentanti al legii. S-a stabilit ca oamenii fusesera impuscati, din cate au anuntat televiziunile de stiri. Cazul este anchetat de un procuror. Urmeaza sa se stabileasca exact ce anume s-a intamplat si daca a fost vorba despre un act accidental sau cu intentie.