Barbat mort in strada, pe fondul valului de canicula

Un barbat din Galati a pierit in cursul acestei zile, dupa ce i s-a facut rau in plina strada, foarte probabil pe fondul temperaturilor ridicate.

Din cate se pare, omului i s-a facut rau in apropierea blocului in care locuia, din care iesise pentru a merge, undeva la orele pranzului, la un magazin, conform Antena 3. Din pacate, organismul galateanului a cedat, medicii neavand altceva decat sa se declare invinsi si sa constate decesul barbatului.

Judetul Galati se afla, joi, sub incidenta unui Cod galben de canicula. Iar recomandarile medicilor – adresate in special persoanelor in varsta – este aceea sa incerce sa nu iasa din casa la orele pranzului, pana catre orele 18, pentru a nu risca sa-si puna in pericol sanatatea, pe fondul valorilor ridicate de temperatura.