Barbat lovit de tren, in zona Garii Basarab din Capitala

Un barbat a fost accidentat de un tren de calatori care ar fi trebuit sa ajunga in Gara de Nord, din Bucuresti. S-a intamplat vineri dupa-amiaza.

Cu scurta vreme inainte sa ajunga la destinatie, adica undeva in zona Garii Basarab, a avut loc un accidentul. Victima este un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, conform antena3.ro. In ajutorul sau, au ajuns salvatorii de la ISU Bucuresti-Ilfov. S-a reusit scoaterea omului de sub tren, la momentul la care a fost preluat de salvatori barbatul fiind in viata. Urmeaza ca omul sa fi dus la spital, pentur investigatii suplimentare si tratament.

La fata locului au ajuns, pe langa cadrele medicale, si oamenii legii. Acestia din urma vor face o ancheta si vor stabili cum anume s-a intamplat acest eveniment nedorit.