Barbat lovit de metrou, marti dupa-amiaza, in Bucuresti

Viata unui barbat aflat, in aceasta dupa-amiaza, pe un peron al unei statii de metrou din Capitala nu va mai fi niciodata la fel.

Din motive neclare inca, omul a ajuns in fata metroului, fiind lovit de garnitura care intra in statia Dumitru Leonida (fosta IMGB), aflata pe raza sectorului 4 din Bucuresti. Martorii nu au stat pe ganduri si au apelat medicii, aasfel ca in ajutorul calatorului au fost chemati de urgenta salvatorii. Conform antena3.ro, barbatul a fost gasit de cadrele medicale constient.Din pacate, insa, victima ar fi ramas fara un picior, in urma accidentului, omul fiind preluat de ambulanta si transportat at s-a putut de repede la spital. Acolo, specialistii vor decide ce trebuie facut mai departe, pentru ca starea victimei sa se amelioreze.

Incidentul ce a avut loc, conform aceleiasi surse, marti in jurul orei 17, adica la o ora de varf, la nivel de circulatie a metroului. Operatiunea de salvare a victimei a afectat circulatia metrourilor in zona.