Barbat ajuns pe mana medicilor, fiind atacat de urs, in Prahova

De cateva zile, aflam constant despre cazuri cu in care ursii au coborat din padure pana in apropierea blocurilor sau ca s-au apropiat periculos de mult de cabane, cei mai multi in cautare de hrana.

De aceasta data, un mamifer a atacat un barbat in varsta, trimitandu-l pe batran pe mana medicilor prahoveni, cu multiple leziuni.

Cazul dateaza din Prahova, unde un nonagenar a ajuns victima unui urs, incidentul producandu-se in apropierea unei zone impadurite din Valea Doftanei, judetul Prahova.