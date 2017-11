Bancile devin tot mai bogate, noi, tot mai indatorati

Ia sa vedeti cine prospera in draci in Romania: sistemul bancar romanesc. Acesta a inregistrat, dupa prima jumatate a acestui an, un castig record de 2,68 mld. lei (circa 600 mil. euro), in crestere cu aproximativ 12% fata de perioada similara a anului trecut.

2016 a fost un an dinamic pentru banci, remarcandu-se o oarecare revigorare a creditarii, niveluri record ale activelor, solvabilitatii si lichiditatii, dar si profituri mari pentru banci, apropiate de maximul istoric. Astfel, profitul a ajuns, anul trecut, la 4,3 mld. lei (aprox. 1 mld. euro). Clasamentul bancilor mari de pe piata locala nu s-a schimbat semnificativ anul trecut. La varful clasamentului din sistemul bancar singura schimbare notabila in 2016 a fost rocada istorica pe podium intre Banca Transilvania si BRD SocGen: Banca Transilvania a urcat pe locul 2, iar BRD a coborat pe 3. Pe o piata a creditului care a fost marcata de letargie in primii ani de criza si a dat semne de redresare in special in ultimii doi ani, bancile care au facut achizitii, dar si cele care au vandut mai multe credite noi au putut sa se delimiteze, inregistrand cresteri vizibile la nivelul cotelor de piata dupa active. Cum s-o spunem mai direct? Romanul, a simtit un pic de aer proaspat si a dat imediat buzna sa se inglodeze in noi si noi credite, spre bucuria bancherilor care isi freaca, multumiti, palmele. Se pare ca trebuie sa luam multe castane pana sa pricepem ca sistemul actual de creditare nu este altceva decat un fel de a te baga sclav la bunastarea altora.