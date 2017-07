Banca Romaneasca devine banca ungureasca OTP

OTP Bank a ajuns la un acord pentru preluarea Bancii Romanesti, de la National Bank of Greece (NGB), continuand seria de achizitii in Europa Centrala si de Est.

NBG vrea sa vanda active in Balcani, inclusiv operatiunile din Romania, pentru a finaliza planul de restructurare convenit cu autoritatile europene, a declarat in aceasta luna directorul general Leonidas Fragiadakis. In afara de Banca Romaneasca, Fragiadakis a spus ca NBG va vinde si operatiunile din Serbia, Albania si Cipru, in cadrul acordului cu autoritatile de reglementare. OTP ar putea fi interesata si de preluarea diviziei din Serbia a NBG, Vojvodanska Banka. Banca din Ungaria, OTP, nu a raspuns intrebarilor despre preluarea Bancii Romanesti sau alte posibile achizitii, dar se stie deja ca a cumparat Splitska Banka de la Societe Generale, la un pret apropiat de valoarea contabila. OTP, care va obtine reteaua Bancii Romanesti de circa 110 sucursale, ar urma sa restituie si un imprumut de 550 de milioane de euro contractat de aceasta de la NBG. OTP, prezenta deja pe piata din Romania, este una dintre cele mai mari banci independente din regiune si a trecut prin criza financiara mai bine decat multe alte banci. Dupa ce Ungaria a impus taxe speciale in sectorul financiar, OTP a adoptat o politica prudenta, dubland rezervele de lichiditati de la 4 miliarde de euro in 2011 la 8,3 miliarde de euro la sfarsitul primului trimestru.