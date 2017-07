Banca Mondiala: in Constanta si Craiova nu poti face afaceri

Intreprinzatorii romani pot sa demareze mai usor o afacere in Bucuresti, Oradea, Ploiesti si Timisoara, unde inregistrarea TVA dureaza o saptamana, fata de doua saptamani in Constanta si aproape trei saptamani in Craiova, arata concluziile raportului Doing Business in Uniunea Europeana 2017, care evalueaza cadrul de reglementare aplicabil mediului de afaceri si impactul asupra intreprinzatorilor locali in noua orase din Romania.

Doing Business in Uniunea Europeana 2017: Bulgaria, Romania si Ungaria vizeaza reglementarile aplicabile mediului de afaceri si aplicarea acestora in cinci etape din ciclul de viata al unei societati comerciale mici sau mijlocii: constituirea unei societati, obtinerea autorizatiei de construire, racordarea la reteaua de energie electrica, inregistrarea transferului dreptului de proprietate si solutionarea litigiilor comerciale in prima instanta. Raportul arata ca intreprinzatorii romani se confrunta cu diferite obstacole de reglementare, in functie de locul in care isi stabilesc afacerile. De aceea, studiul analizeaza reglementarile aplicabile mediului de afaceri si impactul acestora asupra intreprinzatorilor din 9 orase: Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Oradea, Ploiesti, si Timisoara. Punerea in aplicare a reglementarile aplicabile mediului de afaceri si eficienta institutiilor publice difera semnificativ de la oras la oras. Cele mai mari decalaje exista in obtinerea autorizatiilor de construire, racordarea la reteaua de energie electrica, si solutionarea litigiilor comerciale, se arata in concluziile raportului. Bref, cel mai greu faci afaceri in Constanta si Craiova si cel mai usor in Bucuresti si Ploiesti…