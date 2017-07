Balet fiscal la PSD

PSD continua sa faca piruete fiscale. Impozite noi apar si dispar ca fumul din programul guvernarii social-democrate.

Dupa cum se poate vedea cu ochiul liber, nu numai de promisiunile electorale facute de PSD se alege praful, ci si de viziunea fiscala a PSD. O viziune vanduta drept una profesionista si beton la inceputurile acestei guvernari, pe vremea cand se anunta ziua si minutul exact in care vor creste pensiile si salariile. Cum cresteri pe hirtie ar fi, dar bani ba, PSD a incercat sa carpeasca bugetul cu noi biruri, vedete in domeniu fiind impozitul pe cifra de afaceri si taxa de solidaritate. Calcate pe coada, marile companii au batut urgent la usile cancelariilor occidentale iar rezultatul nu a intarziat sa apara: in timpul primei sale vizite la Bruxelles noul premier a declarat public ca i-a asigurat pe oficialii europeni ca nu se va introduce ”acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri”. Pe motive de predictibilitate, vezi Doamne. Cum taxa de solidaritate atenta si ea tot la pungile contribuabililor cu stare, Guvernul PSD nu a avut nici aici succes. ”Nu, nicio alta taxa, pe nimic. Nici pe solidaritate, deocamdata, fiindca si acolo simularile inteleg ca nu au iesit foarte fericite. Si atunci (…) facem ca pe vechiul principiu: decat sa omor un nevinovat, mai bine ma abtin”, a baletat in marsarier Mihai Tudose. Hai ca-i bine: intr-o dimineata bagam o taxa, peste zi tipa unii si altii iar peste noapte ne razgandim si scoatem la inaintare predictibilitatea si simularile nemultumitoare. Problema nu este insa ca dispar taxe ineistente, ci lipsa unei viziuni fiscale coerente. Una care sa nu fi bantuit doar mintea lui Darius Vilcov ci si creierele unor finantisti stapani pe meserie. Unii capabili sa-i invete pe pesedisti cum sa impace capra promisiunilor cu varza bugetara si asta fara a depasi deficitul de 3% ca suntem satui de reprosurile si dadacelile UE.