Balcanii, pe focul gazului rusesc

Razboiul gazier in Balcani este silentios dar aceasta lupta de influenta, dusa de Rusia si Occident, influenteaza viitorul acestei regiuni fragile din sud-estul Europei, apreciaza expertii. dependenta de gaz poate fi transformata in dependenta politica.

Moscova acumuleaza obstacole in regiune. Muntenegrul, slav si ortodox, s-a alaturat NATO. In Macedonia, noua putere social-democrata pare tentata sa se indeparteze de inclinatiile proruse ale guvernarii precedente. Daca Europa are clar avantaje in termeni de investitii in economiile locale, Rusia dispune de alt atu: cartea energetica. Gazul reprezinta un sfert din consumul energetic al Uniunii Europene. Or, in 2016, gigantul rus Gazprom declara ca a furnizat o treime din gazul consumat in Europa. In Balcani, dependenta de gaz este foarte posibil sa creasca pe fondul diminuarii productiei de electricitate via centralele pe carbune, cerinta a UE. Croatia este deja membra UE iar alte tari aspira si ele fiind in stadii mai mult sau mai putin avansate in procesul de aderare. ”In problematica mai larga a luptei pentru influenta dintre Rusia si Occident, chestiunea energetica este un factor de destabilizare a regiunii”, afirma , citat de Afp, Timothy Less, patronul centrului Nova Europa care-i consiliaza pe investitorii straini in Balcani. ”In Serbia, Bosnia, Bulgaria si in Macedonia, Rusia incearca sa transforme dependenta de gaz in dependenta politica pentru a pune piedici integrarii lor in vest”, afirma expertul.

Batalia conductelor

Pentru moment, influenta rusa este limitata datorita lipsei infrastructurii: gazoducte. Astfel ca gazul rusesc nu poate ajunge in majoritatea tarilor din zona, spune Less. Iar occidentalii spera sa incetineasca viteza Moscovei sustinand retelele concurente. Balcanii sunt o intersectie a culoarelor energetice ce leaga estul de vest, declara fostul ministru albanez de Externe, Paskal Milo. ”Interesul pentru aceasta regiune tine din potentialul ei economic ci de pozitia sa de zona de tranzit catre alte piete strategice si de zone de stocare de gaz”. ”Dupa mai multi ani in care Rusia a parut ca castiga batalia energetica, Vestul pare ca recastige avantajul”, estimeaza Timothy Less. Sustinut de UE, proiectul Trans-Adriatic Pipeline (TAP) prevede aducerea, incepand cu 2020, gazului azer din Turcia, via Grecia, Albania si apoi, traversand Adriatica, in Italia. Lucrarile au inceput in Albania. ”Proiectul ar putea ameliora, chiar si de maniera minimala, securitatea energetica gaziera a UE”, declara Nicolas Mazzucchi, expert al Institutului francez de relatii internationale si strategice (IRIS).

Turcia, in miezul jocului

Insa TAP nu este suficient pentru europeni. La fel ca americanii, ei lucreaza la un alt proiect in Balcani, Ionian-Adriatic Pipeline care va aproviziona Bosnia, Muntenegru, Albania si Croatia. Cuplat la un terminal de gaz lichefiat din insula Krk (nordul Croatiei) acest proiect va concura puternic gazul rus. In mai, sapte tari (Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedonia si Muntenegru) au incheiat, cu sustinerea agentiei americane USAID, un acord ce prevede dezvoltarea retelei de transport de gaz pentru a diminua dependenta vizavi de Rusia. Singure Romania si Serbia nu fac parte din semnatari. Cum poate replica Rusia? Proiectul South Stream, care urma sa aduca gaz rusesc pana in Austria, a fost abandonat in 2014. Inlocuitorul lui, Turkstream, a facut obiectul unui acord incheiat in octimbrie 2016 intre Ankara si Moscova, in contextul ameliorarii relatiilor dintre cele doua tari. Aflat in vizita in Turcia in aceasta saptamana, presedintele sarb Aleksandar Vucic si-a exprimat dorinta ca acest gazoduct sa fie conectat si de tara sa. Analistii estimeaza insa ca acest proiect este delicat din punct de vedere tehnic, avand in vedere ca gazoductele (doua) trebuie sa treaca si pe fundul Marii Negre, la doi kilometri adancime. Dar, in special, ramane supus unor riscuri geopolitice importante, potrivit lui Igor Dekanic, expert la facultatea de geologie din Zagreb: depinde de relatiile intre Turcia, Rusia, Uniunea Europeana, chestiunea emigrantilor, Siria….