Bal mascat la SRI

Laura Codruta Kovesi s-a deghizat in Victor Ponta. Vasile Dancu, in Livia Stanciu. Dragnea s-a mascat in George Maior, porcul – in PDL, iar PNL s-a deghizat in PSD cu fata capitalista. Nu se detin informatii din care sa rezulte cine s-a travestit in Kovesi de semana atat de bine cu Florian Coldea si nici cine s-a mascat in generali SRI, ca sa semene si Parchetul General cu ceva. Judecatorii si procurorii de rangul doi s-au deghizat in aparatori ai Justitiei, iar Justitia independenta s-a mascat in Elena Udrea.

Dupa ce lumea si-a ales chipul, s-a dat startul. Ponta, mascat in abuz in serviciu, a dansat cu procurorul Uncheselu, mascat in suprematia legii. Sebastian Ghita, deghizat in statul roman, a tinut-o tot in cadriluri cu SRI deghizat in statul de drept, iar generalul Dumbrava s-a distrat pana a ajuns sa caute campul tactic sub poalele unei judecatoare. Pai, ori la bal, ori la spital!

Una mie, una tie!

Sunt doar o parte din dezvaluirile facute de Horia Georgescu, fostul sef al ANI, la Comisia SRI, despre chiolhanurile de la vilele conspirative ale SRI, cu ocazia zilelor de nastere ale corifeilor informatiilor si contraspionajului roman, Maior si Coldea. Bine, poate nu or fi fost chiar asa momentele, dar eu asa le vad.

Ca o petrecere nebuna, in care Abu Bakr Al-Baghdadi se pupa cu Trump, evreii cu palestinienii, Udrea cu Codul penal si Kovesi sa plimba cu gondola pe lacul Belina. Aici nu mai e vorba de Justitie. Este vorba de o doamna numita Themis, care si-a dat jos carpa care-i acoperea ochii de zeita a dreptatii, ca sa bea si ea un sprit cu baietii. Niste baieti care se joaca de-a tara, de-a puterea, de-a „una mie, una tie”, de-a „ajuta-ma cu dosarele astea si te ajut si eu cand ai nevoie”. Niste baieti teribilisti, ajunsi pe functii grele fie din golaneala politica, fie din greseala sau din interesele in spatele carora zac jocuri greu de imaginat.

Prietenul de la ratul porcului

Sa fie acesta „Statul paralel” despre care se tot vorbeste? As spune ca da, dar Iohannis zice ca nu avem asa ceva. Nu exista. Pot eu sa-l contrazic? Exista numai statul de drept pe care il apara el. Deja ma simt mai in siguranta, pot sa merg linistit pe strada, fara teama ca „Statul paralel” mi-o da la glezne mai ales daca nu am facut nimic. Si poate ca pesedintele are dreptate cand spune ca statul ala nu exista. Exista numai niste cetateni care mai fac si ei o chermeza, care sunt prieteni de sprit, de sorici sau de sufragerie in noaptea alegerilor.

Niste cetateni care stiu sa puna umarul la pastrarea puterii personale, la aranjamente, si care sunt prieteni pana cand interesele ii despart. Interesul unora este sa nu se afle, al altora este sa uite clipele minunate pe care le-au trait la un bal mascat. Si iarasi cred ca Iohannis are dreptate caci, daca ma gandesc mai bine, in „Statul paralel” mastile se poarta a doua zi. Unul iti vorbeste cu mandrie de Justitia independenta, in care crede mai tare decat in Fecioara Maria, altul de prezumtia de nevinovatie pe care o aplica mereu, ca o alifie racoritoare dupa ventuze. Unii iti vorbesc de neutralitatea SRI, mai cast decat Iisus pe cruce, altii de coruptia cu care se bat pana la ultima suflare. In traducere libera, pana ce prietenul de la ratul porcului isi da sufletul si cade lat.