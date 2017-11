”Baietii destepti” raman tot destepti

Directorul Engie Romania, Eric Stab, le-a spus, ieri, parlamentarilor ca nu este sigur ca rezerva de gaze a Romaniei va face fata unei ierni grele.

Povestea este una simpla si se repeta in fiecare an: Romania nu-si poate asigura necesarul de gaze peste iarna din productia interna si trebuie sa cumpere diferenta – de obicei de la rusi. In loc sa se ingrijeasca de inmagazinarea cantitatii necesare in depozitele de gaze inca din timpul verii, cand preturile sunt scazute, responsabilii din domeniu se fac ca ploua si se trezesc de abia atunci cand temperaturile tind spre zero. Respectiv intr-o perioada in care vanzatorii impun orice pret pentru cei aflati la ananghie. Cum cei care importa isi au si ei partea lor din afacere (o parte raportata evident la pret), rezulta ca exista de fiecare data castigatori din aceste tranzactii facute de o Romanie obligata sa cumpere cu orice chip. Asta ca sa nu mai spunem ca afacerile incheiate cu gandul la poporul care risca sa moara de frig in cateva zile se fac si pe repede-inainte, in proceduri de urgenta mult mai facile. Si uite asa vin din nou la zar ”baietii destepti” huliti in mod public de toata lumea. Timp in care, evident, preturile interne cresc si ele iar ciorba, caldura si apa calda ajung sa usuce buzunarele romanilor care, nefiind suficienti de destepti, inghit in fiecare an mascarada cu necesarul de gaze asigurat, din vorbe, la inceputul toamnei si volatilizat pana in decembrie. Iar pentru ca tot suntem campionii anticoruptiei la nivel galactic, DNA, DIICOT, Parchetul General ar putea arunca si ele o privire asupra acestor afaceri de-a dreptul puturoase legate de gazul altfel inodor.