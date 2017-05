“Baiatul destept” Bogdan Buzaianu, capusat de propriul sau director

Etichetat la un moment dat drept “cel mai destept baiat” din randul celor ce au facut afaceri cu energie in Romania, Bogdan Buzaianu pare sa isi fi gasit “nasul”. Compania General Turbo SA, pe care Buzaianu o controleaza din 2002, a intrat de ani buni intr-un declin vertiginos, fiind aproape de un faliment alimentat mai ales de afacerile personale ale directorului general Florin Nuta.

Dezvoltand in jurul General Turbo SA afaceri personale ce seamana izbitor de mult cu o operatiune masiva de capusare, directorul Nuta a reusit performante uimitoare: aproape ca i-a “suflat” lui Buzaianu afacerea General Turbo, dar a si pus pe butuci societatea ce altadata era cel mai mare producator autohton de turbine si motoare. In schimb, dintr-un fost directoras, Nuta a devenit un prosper afacerist. Picajul General Turbo nu este prima lovitura financiara pe care o incaseaza Buzaianu. Compania Energy Holding, prin care el a derulat ani buni afaceri cu energie, si-a cerut ieri insolventa. Principala cauza o reprezinta pierderea contractelor pe care societatea le avea incheiate cu Hidroelectrica.

Mai destept…

Desprinsa din fosta IMGB, societatea producatoare de turbine si motoare General Turbo SA a intrat sub controlul lui Bogdan Buzaianu in anul 2002. Atunci, acesta a decis sa ofere administrarea societatii inginerul Florin Nuta. In timp, acesta s-a dovedit a fi un baiat mai destept decat Buzaianu. Caci, Nuta si-a dezvoltat propriile afaceri ce par efectiv sa capuseze General Turbo SA.

Afacerea privata a lui Nuta: de la amenajari interioare la lucrari pentru Nuclearelectrica

In octombrie 2004, Nuta a cumparat jumatate din firma Socend Ind SA, firma ce la acel moment se ocupa cu amenajarile si lucrarile de constructii. Dupa patru zile, pe 8 octombrie 2004, Nuta isi autoriza firma Socend Ind SA sa execute activitati de testari si analize tehnice, sa produca echipamente si aparatura de masura, sa deruleze activitati de verificare si control. Iar comenzile pentru noile obiecte de activitate au inceput sa vina dinspre General Turbo SA.

Altfel spus, administratorul Nuta oferea contracte actionarului Nuta. La foarte scurt timp, firma Socend Ind SA isi deschidea, in martie 2005, primul punct de lucru in Cernavoda. Adica exact acolo unde General Turbo SA derula comenzi pentru Nuclearelectrica, proprietara centralei nucleare de la Cernavoda. Astfel, serviciile de montaj si intretinere a echipamentelor livrate de General Turbo SA centralei nucleare de la Cernavoda au fost facturate firmei Socend Ind SA. Asa cum a fost “montajul mecanic si activitatile de interventie pe lucrarile mecanice la punerea in functiune a turbogeneratorului de 700 MW la Unitatea 2 CNE Cernavoda”.

Cum operatiunile de capusare a General Turbo SA deveneau tot mai evidente, Nuta s-a retras in intervalul aprilie 2005-iunie 2006 din actionariatul Socend Ind SA. Comenzile dinspre General Turbo SA nu au incetat insa sa vina.

Succes pe toate planurile

In februarie 2006, firma Socend Ind SA isi mai deschidea in comuna Balteni, judetul Gorj, un alt punct de lucru. De data aceasta au fost vizate contractele de instalare si intretinere a turbinelor si generatoarelor livrate de General Turbo SA Complexului Energetic Oltenia. Si nu intamplator, caci partenerul lui Nuta din cadrul Socend Ind SA a fost si este Stanciu Alexandrescu, fost contabil la Complexul Energetic Craiova.

Cum intre timp Buzaianu era tot mai preocupat sa isi dezvolte in special afacerile cu energie electrica, Florin Nuta nu si-a mai ascuns interesele pe care le avea in firma Socend Ind SA si a revenit in structura actionariatului acestei societati in iunie 2006.

Incet-incet, afacerea secundara a lui Nuta a cunoscut succesul. Dintr-o firma de lucrari de constructii, Socend Ind SA a ajuns sa deruleze afaceri de milioane de lei, avand printre clienti companii precum Nucleratelectrica Cernavoda, Complexul Energetic Rovinari, Complexul Turceni, CET Govora, CET Deva.

Contracte penale de la CE Craiova?

Dezvoltarea afacerii private a directorului Nuta ar ascunde insa si ceva aspecte penale ignorate pana acum. O buna bucata de timp, co-actionarul din Socend Ind SA, Stanciu Alexandrescu, a fost cenzor la Complexul Energetic Craiova. Iar in acea perioada firma Socend Ind SA a primit contracte tocmai de la Complexul Energetic Craiova. Asa a fost cazul lucrarii de “modernizare linii de actionare mori carbune MVC 75 t/h – Modernizare linie de actionare moara nr. 1 cazan 1”, dar si de “reabilitare fundatii ventilatoare aer Bloc 6”, contracte oferite de Complexul Energetic Craiova, fara licitatie, firmei Socend Ind SA.

In afara de SC Socend Ind SA, Florin Nuta a mai derulat acelasi tip de afaceri de montaj si intretinere a echipamentelor industrial si prin Energoterm SRL.

General Turbo – 40 de milioane de lei pierderi

Daca afacerile lui Florin Nuta au inflorit in timp, nu acelasi lucru se poate spune despre General Turbo SA. Scapata din maini de Buzaianu, compania a raportat la finalul anului 2015 datorii imense, de peste 40 de milioane de lei. Practic, din anul 2012 General Turbo SA nu a mai facut un leu profit. Iar numarul angajatilor este si el in declin. De la 773 angajati in anul 2013, societatea mai are acum un pic peste 500. Iar gradul de indatorare a depasit valoarea de 30%. Afacerile directorului Nuta nu se opresc doar la ceea ce pare o capusare cu acte in regula a companiei General Turbo SA prin intermediul firmei Socend Ind SA. Interesele private ale directorului lui Buzaianu, inclusiv sponsorizarile oferite lui Traian Basescu in campania din anul 2009, sunt mult mai multe si vom reveni asupra lor.