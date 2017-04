Bai, statule de drept, ai curaj sa-i ceri banii lui Iohannis?

In sfarsit, lungului sir de procese privind casele lui Iohannis i s-a pus capat, definitiv si irevocabil. Adevaratii proprietari au fost repusi in drepturi dupa ani si ani de prezentari in fata instantelor de judecata. Bineinteles ca se putea termina mult mai repede, dar indarjitul presedinte si consoarta Carmen au depus toate staruintele sa-si pastreze imobilele dobandite prin fals. Le-au pierdut, fapt ce i-a nemultumit teribil. Ca au ramas cu banii, cateva sute de mii de euro, nu ii nemultumeste. Cine are curaj sa-i ceara?

Nu cred ca exista cineva care sa poata defini statul de drept in mod real, nu in sens juridic. Libertati garantate, drepturi, legi, ierarhii, norme, independenta institutiilor, democratie, ordine? Asta este? Si atunci, de ce statul de drept, pe care fiecare presedinte l-a plimbat pe cerul gurii prin discursuri pompoase, arata ca un pisoi tinut in poale si scarpinat sub barbie?

Ghinion, jupane Klaus!

Are curaj statul asta de drept sa-i bata in usa lui Iohannis si sa-i zica „jupane, ti-ai facut de cap cat ai vrut, acum scoate banii si plateste”? E ca la han, mananci si bei dupa pofta inimii, dar la sfarsit scoti punga cu galbeni pe masa. Jupan Klaus nu numai ca a benchetuit ani de zile, dar a plecat si cu banii hangiului. Iohannis si-a bagat in buzunar niste bani la care nu avea dreptul, dovedit fiind ca actele erau false. Stia de fals, autorul fusese judecat si condamnat de multa vreme, dar a preferat sa mearga pe tacute si sa adune teanc peste teanc la tescherea. S-o fi bazat pe pozitia lui de staroste al Sibiului, unde nimeni nu ii sta impotriva? Proasta inspiratie. Sau pe pozitia lui de presedinte caruia nimeni nu are curajul sa-i ceara socoteala? Ghinion, jupane! Lumea s-a desteptat dupa dusul Basescu si nu se mai teme.

Ce greu i-o fi doamnei Carmen

In mod surprinzator, adunatura pestrita si zgomotoasa nu suna adunarea la Piata Victoriei, ca sa-si exprime dezaprobarea fata de gesturile presedintelui. Si cel cu falsul, si cel cu nereturnatul banilor. Tinerii aia liberi si mai nu stiu cum, care cred ca opozitia inseamna DNA si strada, nu mai cer ca statul de drept, pentru care le-au degerat unghiile la proteste, sa-si faca datoria. Si nici pe Carmen Iohannis nu vad sa o incurajeze prin vreo actiune, ca poate i-o fi si ei greu cand vorbeste elevilor pe care ii pastoreste despre corectitudine, cinste, onoare, respect pentru lege si onestitate. Nici statul de drept, notiunea asta abstracta, pana la urma, nu da semne ca ar vrea sa renunte la mangaiatul pe dupa urechi si la torsul de placere. Altminetri fioros descris in discursurile oficiale de la UE si pomenit pe la bilanturile din tara, cand umple gura vorbitorilor sau e fluturat ca un iatagan, acum nu mai are curaj sa sara din poala cui il rasfata. Nimeni nu-i striga lui Iohannis „jupane, da banii inapoi hangiului!”. De ce?