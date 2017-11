Badalau are si el o Carmen Dan

Niculae Badalau a vrut sa profite de remanierea anuntata pe surse si a avansat numele unei protejate, Elena Dinu, despre care a sustinut ca-i va lua locul ministrului Sanatatii Florian Bodog. Premierul Tudose i-a taiat insa macaroana: ”Nu vorbim acum de remanieri”.

Pesedistii vorbesc impreuna si se inteleg separat, motiv pentru care remanierea despre care s-a zvonit la sfarsitul saptamanii a avut ecouri diferite in partid. Bucuros de ocazie s-a aratat a fi secundul lui Dragnea, Niculae Badalau, care de abia asteapta sa si-o aduca si el pe Carmen Dan a lui in Guvern. ”Cred ca pana in februarie o sa o vedeti pe doamna Elena Dinu la Ministerul Sanatatii”, a decretat Badalau, intrebat fiind cum e cu remanierea. Remanierea este privita cu ochi buni si de Codrin Stefanescu, care a recunoscut ca are si el ”clientii” sai, dar la nivelul ministerelor ci doar al conducerilor RAAPPS si Consiliului Concurentei. Unde dupa parerea lui exista oameni care ”cam saboteaza actul de guvernare”. Asta desi faptele au demonstrat, in 2017, ca guvernarea PSD este sabotata chiar de pesedisti iar cum pestele de la cap se impute Stefanescu ar trebui sa se uite mai intai la prestatia ministrilor si abia apoi sa caute pete la regii si agentii. Dar asta nu acum, ci mai tarziu din moment ce premierul a decretat scurt ca nu va fi vorba de nicio remaniere. Nici macar a lui Bodog, ceea ce inseamna ca pila lui Badalau, doamna Elena, isi va pune deocamdata in cui pofta de a fi ministru. Dovada: placat de Mihai Tudose, Badalau a intrat brusc in marsarier: ”A fost o intrebare, doamna deputat doctor (Elena Dinu – n.r.) era langa mine si un jurnalist a intrebat daca ar fi buna de ministrul Sanatatii. Si eu am spus ca ar fi buna, nu e normal? Atat a fost”.