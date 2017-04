Baclavaua, arma secreta a lui Erdogan

Potrivit datelor Institutului de Statistica din Turcia (TUIK), Statele Unite, Arabia saudita si Emiratele Arabe Unite au fost principalele destinatii la export a celebrei prajituri traditionale turcesti, a carei paternitate este revendicata si de greci si arabi.

Astfel, in 2016, 233 de tone dintr-un total de 575 au luat calea celor trei tari susnumite, o crestere record, estimeaza statisticile din Turcia. In alta ordine de idei, anul trecut, exporturile de baclava au generat venituri totale de 5,7 milioane de dolari, din care 2,7 milioane au provenit din SUA, Arabia saudita si EAU. Cantitatea de baclava exportata in 2016 a cunoscut o crestere cu 27,4% in raport cu anul precedent, noteaza agentia Anatolia. In cursul aceleiasi perioade, pretul kilogramului de baclava exportat a scazut de la 11, 4 la 10 dolari. Statisticienii lui Erdogan afirma cu americanii sunt topiti dupa baclava, cu 64 de tone exportate in 2015 si 106 tone in 2016, o crestere cu 64%. In 2015, sauditii au mancat 39 de tone. Le-a placut, pentru ca un an mai tarziu au cerut 82. Emiratele Arabe Unite au primit in 2016 44 de tone, o crestere cu 130% fata de 2015. Spre comparatie, nemtii care altminteri sunt printre cei mai numerosi turisti ai Istanbulului, considera baclavaua prea dulce pe gustul lor. Intre 2015 si 2016 a fost observata o scadere cu 38% a cantitatii de baclava exportata in Germania (33, 8 tone).