BAC 2017. Au inceput inscrierile pentru sesiunea de toamna

Absolventii de liceu care nu s-au prezentat sau nu au promovat sesiunea de vara a Bacalaureatului din acest an isi pot pune speranta in “BAC-ul de toamna”.

Inscrierile la aceasta a doua sesiune a Bacalaureautlui 2017, cea din august-septembrie, au inceput marti, pe 11 iulie, si se vor desfasura pana pe 14 iulie, din cate figureaza in Calendarul examenului, anuntat din directie Ministerului Educatiei.

E important de avut in vedere un aspect – si anume ca unii dintre liceenii care nu au putut da, in vara, BAC-ul, din cauza unor corigente se pot inscrie si ei la sesiunea de toamna, insa doar daca u promovat aceste restante din perioada liceului. In calendarul amintit se precizeaza foarte clar ca inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente se face pe 27 iulie, adica peste aproximativ doua saptamani.