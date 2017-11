Azzedine Alaïa a murit la de 77 de ani

Creatorul de moda Azzedine Alaïa, cunoscut si ca designer al casei Guy Laroche, a murit in noaptea de vineri spre sambata, la Paris, la varsta de 77 de ani.

Dupa ce a cazut in casa sa, in urma cu zece zile, Azzedine Alaïa a fost transportat la un spital din Paris, unde a intrat in coma. Nascut pe 20 februarie 1940, la Tunis, Alaïa a ajuns la Paris in anii 1960, din cauza razboiului cu Algeria. S-a angajat imediat la casa Dior, condusa de Yves Saint Laurent, care preluase sefia dupa disparitia fondatorului Christian Dior. Dat afara cinci zile mai tarziu, din cauza lipsei de documente, Alaïa si-a urmat visul alaturi de Guy Laroche si Thierry Mugler si a reusit sa isi formeze propria clientela cu ajutorul atelierului sau din strada Bellechasse.

Rochii sculpturale, linii mulate, materialele si sublinierea taliei se numara printre elementele definitorii stilului sau. Imbracat mereu intr-un costum negru cu o croiala orientala, Azzedine Alaïa era artizanul „feminitatii exacerbate”. In decurs de cativa ani, el a devenit un virtuoz al vestimentatiei si a fost incurajat de prietenul sau Thierry Mugler sa isi deschida propria casa de moda. Aceasta s-a intamplat in 1980, cand Alaia avea 40 de ani.

Modelele sale preferate erau Naomi Campbell, Linda Evangelista si Stephanie Seymour, iar muzele lui erau doua actrite emblematice pentru anii 1980: Grace Jones si Farida Khelfa. Premiat pentru creatiile sale, Alaïa era recunoscut si pentru prezentarile de moda spectaculoase. In 2011, casa Dior i-a propus sa preia conducerea, dupa John Galliano, oferta pe care acesta a refuzat-o.