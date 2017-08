Avocatul Poporului, paranghelie regeasca pe bani publici

Chiar daca guvernantii dau din colt in colt cand e vorba de pensii si salarii, unele institutii o duc ca in sanul lui Avram si-si permit sa sparga gramezi de bani.

Unul dintre aceste fericite cazuri poarta numele de Avocatul Poporului – institutie condusa de Victor Ciorbea. Obisnuit sa masoare de zece ori si sa taie eventual doar atunci cand nu mai este cazul, pentru a nu-i supara cumva pe mai marii zilei, Ciorbea a decis sa-si serbeze inactivitatea cu o grandioasa petrecere data in cinstea implinirii a 20 de ani de existenta a institutiei. Motiv pueril dar care va usura bugetul de aproape o suta de mii de euro – suma nejustificat de mare. Ca sa dea totusi oarece legitimitate evenimentului, Ciorbea l-a legat de intrunirea Consiliului de administratie a Institutului European al Ombudsmanului si de o conferinta internationala privind drepturile omului, pe care institutia condusa de el le va organiza la Bucuresti. Iar ca popoarele ocrotite de ombudsmeni sa se simta cu adevarat aparate, participantii vor fi rasfatati cu merinde de aproape 50.000 de euro (47.000 mai exact), de te intrebi daca nu cumva se vor servi, dimineata la pranz si seara, limbi de paun sau organe de alte oratanii cu pene sau par ocrotite de lege, riscandu-se astfel ca toata paranghelia sa intre in conflict cu legile de protectie a speciilor rare sau aflate in pericol de disparitie. De ce trebuie data inca o gaura debilului nostru buget doar pentru ca Victor Ciorbea sa dea in fiert de placere, nimeni cu exceptia lui nu intelege iar guvernantii tac preocupati cum sunt sa le explice sindicalistilor si pensionarilor ca tara e prea saraca pentru a putea plati salarii si pensii decente. Cu exceptiile de rigoare, categorie in care se incadreaza si anomalia Ciorbea, evident.