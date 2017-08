Avion rusesc, deasupra Casei Albe, CIA, Pentagon, Trump National Golf…

Un aparat militar rus a survolat mai multe puncte nevralgice de pe teritoriul Statelor Unite, starnind panica.

Numerosi observatori au reperat in spatiul aerian american un Tupolev-154, avion trireactor sovietic care seamana cu un Boeing 727. Spre surprinderea americanilor, rusii au trecut la o altitudine de 1110 metri deasupra mai multor zona capitale ale SUA precum Capitoliu, cartierul general al CIA, baza aeriana Andrews (care gazduieste AirForce One), Casa Alba, locatia de vilegiatura a lui Trump din Bedminster, New Jersey, clubul Trump National Golf din Virginia, Casa Alba, Pentagon. Ceata s-a risipit insa dupa ce zborul a fost identificat ca facand parte din tratatul Open Sky Open Sky, care stabileste zboruri de observare a teritoriilor celor 34 de state membre, cu scopul promovarii deschiderii si transparentei fortelor si activitatilor lor militare. Tratatul, semnat si de Romania, a intrat in vigoare in 2002. Odata membru al tratatului, un stat nu-si poate limita spatiul aerian (continental sau insular, ape teritoriale sau interioare) partenerilor sai. Avionul Tu 154 reperat pe cerul american este la baza un avion de linie cunoscut din pacate pentru numeroase hibe: 110 accidente si incidente din care 69 prabusiri si 2833 de morti. O rata de accidente anormala pentru un avion care, de altfel, nu mai este produs din 2013. Ultima tragedie dateaza din decembrie 2016 cand un aparat de acest tip care a plecat de la Moscova spre Siria s-a prabusit in Marea Neagra. Majoritatea pasagerilor erau membri celebrului Cor al Armatei Rosii, trimisi sa le cante soldatilor rusi din Siria…