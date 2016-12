Avion cu peste 110 oameni la bord, deturnat. Ce au decis, pana la urma, piratii aerului!

Au fost cateva ore de cosmar pentru cei peste 100 de pasageri si pentru membrii echipajului unui avion care ar fi trebuit sa ajunga, vineri, in capitala libaneza.

Oamenii – 118 in total- au fost luati ostatici, iar avionul deturnat de la parcursul sau firesc, dupa ce doi indivizi au preluat controlul la bord. Aeronava Airbus A 320 – care efectua o cursa interna- a ajuns in cele din urma pe taram maltez, iar autoritatile locale au facut tot ce s-a putut pentru a-i convinge pe piratii aerului sa ii elibereze pe pasageri si pe echipajul de bord.

Dupa o perioada tensionata, de circa patru ore, in care au existat temeri ca indivizii ar fi plasat dispozitive explozibile la bord, cei doi s-au predat, iar cele 118 persoane ( 111 pasageri si 7 membri ai personalului de bord) au redevenit libere, in conditiile in care, din cate a anuntat primul-ministru al statului maltez, pe o retea de socializare, au fost mai multe etape in care au fost eliberati pasagerii. Acelasi Joseph Muscat a notat pe Twitter faptul ca cei doi pirati ai aerului au fost retinuti de catre autoritatile locale, dupa ce s-au predat.

TEBfiis1uKc