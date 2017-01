Avion cargo turcesc prabusit in Kirgizstan: 37 de morti

Un aparat Boeing 747 al companiei ACT Airlines, care efectua o cursa Hong Kong-Istanbul, via capitala kirgiza Bichkek, s-a prabusit ieri in urma unei erori de pilotaj.

Potrivit ministerului kirgiz pentru situatii de urgenta, aparatul s-a prabusit in localitatea Datcha-Souou, in apropierea aeroportului Manas din Bichkek, unde urma sa faca o escala pentru realimentare. Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata (intre care sase copii), marea majoritate a victimelor fiind locuitori din Datcha-Souou, aflati la sol. Membri echipajului (patru la numar) nu au supravietuit nici ei. O parte din coada avionului a fost gasita pe acoperisul unei case, pe care a distrus-o, alte resturi ale aeronavei fiind imprastiate pe strazile localitatii, alaturi de automobile distruse si de arbori carbonizati. Martorii au descris o explozie puternica urmata de flacari imense. Resturile avionului au afectat 43 de case din care 15 au fost distruse in intregime, potrivit autoritatilor, care au inceput o ampla operatiune de salvare. Aterizarea avionului pentru realimentare la Bichkek s-a desfasurat in conditii de ceata dar aceste conditii meteorologice ”permiteau aterizarea”, a indicat prim vice-premierul ministrul kirgiz, Mukhametkali Abulgaziev. ”11 avioane au aterizat pe ceata inaintea Boeing-ului turcesc”, a adaugat acesta. ”Primele concluzii ale specialistilor indica o eroare de pilotaj”, a subliniat Abulgaziev. Fondata in 2004 si avand sediul la Istanbul, ACT Airlines este detinuta in proportie de 49% de grupul chinez HNA. Specialistii Boeing au declarat ca sunt pregatiti sa participe la ancheta privind cauzele prabusirii. Presedintele kirgiz, Almazbek Atambaïev a decretat a decretat , astazi, zi de doliu national.