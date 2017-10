Avertizari: vant puternic si ninsoare in zonele montane din mai multe judete

Desi inca e toamna, iar in Capitala ziua de sambata a inceput cu ploaie, privind peisajul din zonele montane, unde a nins sau continua sa ninga, unii pot crede ca iarna s-a instalat si nu se mai da plecata prea curand.

Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis, pentru intervalul imediat urmator, mai multe atentionari nocasting COD GALBEN.

Doua astfel de atentionari vizeaza, pana la ora 12, zona de munte a judetului Hunedoara si, respectiv, a judetului Caras-Severin. Unde, spun meteorologii, la altitudini de peste 1700 de metri se vor produce “intensificari ale vantului cu viteze la rafala care vor atinge si depasi 90…100 km/h” si va ninge.

De asemenea, pana la ora 13, in regiunea de munte a judetului Sibiu se asteapta sa apara rafale si de peste 70-80 km/h, iar vantul sa visoleasca zapada in zona montana inalta.Tot pana la ora 13 specialistii ANM spun ca in judetul Brasov, mai precis pe raza localitatilor Brasov, Predeal, Victoria, Zarnesti, Bran, Dragus, Fundata, Harseni, Lisa, Moieciu, Poiana Marului, Recea, Sambata de Sus, Sinca, Sinca Noua, Teliu, Ucea, Vama Buzaului, Vistea, va ninge, iar la altitudini de peste 1600 de metri vantul va sufla, la rafala, cu peste 70 – 80 km/h, viscolind zapada in zona inalta.

O atentionare nowcasting COD GALBEN este valabila, cel putin pana la ora 13, pentru zonele montane ale judetelor Arges, Prahova si Dambovita, unde, transmit meteorologii, la peste 1700 de metri va sufla vantul cu viteze de 80-90- km/h, viscolind ninsoarea.

Nu in ultimul rand, pana la ora 17, zonele montane ale judetelor Gorj, Mehedinti si Valcea vor avea parte de vant cu viteze de peste 70-80 km/h, la rafala.