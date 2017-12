Avertizari nowcasting: ploi, vant, lapovita si ninsori. Zonele vizate

Chiar daca in Capitala e soare si temperaturile sunt placute, in alte zone din tara iarna si-a intrat din plin in drepturi.

Motiv pentru care meteorologii au emis atentionari nowcasting (de fenomene meteo imediate, valabile pentru un interval de maximum 6 ore-n.r). este vorba despre mai multe atentionari COD GALBEN si una COD PORTOCALIU, aceasta din urma fiind valabila pana la ora 13 si vizand zona de munte a judetului CLuj. Unde, conform ANM, “la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari care la rafala vor depasi 100 km/h viscolind puternic ninsoarea, determinand scaderea vizibilitatii”.

Cat despre avertizarile nowcasting COD GALBEN, ele vizeaza, pana la ora 12.30, zona joasa si mai multe localitati din judetul Maramures – Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmatiei, Tautii-Magheraus, Barsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Budesti, Calinesti, Campulung la Tisa, Cicarlau, Desesti, Giulesti, Leordina, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de Sub Munte, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Ruscova, Sapanta, Sarasau, Vadu Izei, dar si zona de munte a judetului Satu Mare, fiind anuntate “ploaie si lapovita care pe arii restranse va favoriza depunerea de polei”.

Pana la ora 14 sunt valabile avertizari nowcasting COD GALBEN in urmatoarele regiuni:

– in zona de munte a judetelor Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures – unde sunt anuntate “la altitudini de peste 1700 m intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi 80…90 km/h viscolind ninsoarea determinand scaderea vizibilitatii”

– in zona de munte a judetelor Neamt si Suceava – unde se asteapta, “la altitudini de peste 1700m, vantul va avea intensificari ce vor atinge si depasi 100 km/h, spulberand si viscolind zapada”, dar si “trecator ninsori slabe”.

– in zona judetelor Bihor, Timis, Arad, Caras-Severin se vor semnala “intensificari locale ale vantului, cu viteze care vor atinge si depasi la rafala 50…60 km/h, la munte 70…80 km/h”, dar si “precipitatii sub forma de ploaie”.