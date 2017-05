Avertizari de ploi in aversa, cu descarcari electrice si vant

Chiar daca in Capitala la momentul de fata inca e soare, nu la fel de frumoasa se anunta a fi vremea, pe finalul zilei de sambata, in restul regiunilor tarii.

Drept urmare, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN, valabile pana la ora 19, anuntand ploi – fie insotite de fulgere si tunete, fie doar de vant puternic.

Mai exact, reprezentantii ANM transmit ca:

– in judetul Bistrita-Nasaud, mai precis in zona localitatilor Nasaud, Bistrita Bargaului, Cosbuc, Ilva Mare, Lesu, Livezile, Lunca Ilvei, Magura Ilvei, Parva, Prundu Bargaului, Rebra, Rebrisoara, Runcu Salvei, Salva, Sieut, Tarlisua, Telciu, Tiha Bargaului, Zagra, se vor produce descarcari electrice frecvente, grindina de dimensiuni mici, ploi in aversa care vor depasi 20-25 l/mp, dar si, posibil, intensificari de scurta durata ale vantului.

– in judetul Harghita, mai exact pe raza localitatilor Cristuru Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Atid, Avramesti, Corund, Darjiu, Dealu, Feliceni, Lupeni, Mugeni, Porumbeni, Praid, Sacel, Secuieni, Simonesti, Ulies, pot cadea ploi in averse de circa 20-25 l/mp, fiind posibil ca precipitatiile sa fie insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat de grindina.

