Avertizari de ceata si burnita

Daca in unele zone ale tarii ceata, prezenta la orele diminetii de vineri, s-a retras intre timp din peisaj, in altele negura persista si la momentul de fata. Insa acesta nu este singurul fenomen ce poate aparea in tabloul unei zile de toamna autentica.

In acest sens, meteorologii au emis atentionari nowcasting COD GALBEN. Una dintre acestea, valabila pana la ora 13, vizeaza zonele joase ale judetelor Arad si Timis, fiind anuntata ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat si sub pragul a 50 de metri, dar si, izolat, “ploi sau burnite slabe”.

Pana la ora 14, in schimb, este in vigoare o astfel de atentionare emisa pentru judetul Olt, zona joasa a judetelor Gorj si Valcea, dar si pentru localitatea Butoiestti, din Mehedinti, precum si pentru urmatoarele localitati din judetul Dolj: Craiova, Filiasi, Almaj, Argetoaia, Brabova, Bradesti, Bralostita, Bratovoesti, Breasta, Bucovat, Bulzesti, Calopar, Carcea, Castranova, Celaru, Cernatesti, Cosoveni, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fata, Diosti, Dragotesti, Farcas, Ghercesti, Ghindeni, Gogosu, Goiesti, Grecesti, Isalnita, Leu, Malu Mare, Melinesti, Mischii, Murgasi, Pielesti, Plesoi, Podari, Predesti, Robanesti, Scaesti, Seaca de Padure, Secu, Simnicu de Sus, Sopot, Talpas, Teasc, Terpezita, Teslui, Tuglui, Varvoru de Jos. Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie anunta ceata si izolat burnita.