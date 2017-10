Avertizari COD GALBEN si PORTOCALIU. Nicio zona din tara nu scapa de vreme rea

Daca in Bucuresti a plouat, dimineata, iar in alte zone ale tarii chiar a nins, informatiile despre vremea din zilele urmatoare nu sunt deloc mai bune, dimpotriva chiar. Astfel ca meteorologii au transmis, sambata, avertizari de vreme rea, una dintre ele de tip COD PORTOCALIU.

In primul rand, aflam ca de sambata de la ora 13 incepand si pana duminica dimineata, la 10, se anunta vant puternic la munte, dar si lapovita si ninsoare. Totodata, vantul va sufla si in restul regiunilor, cu pana la 45-55 km/h, indeosebi in sud-vestul si nord-vestul Romaniei.

De duminica dimineata intra in vigoare o avertizare COD GALBEN, menita a fi valabila in perioada 29 octombrie, ora 10 – 30 octombrie, ora 23. In respectivul interval, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie se asteapta sa isi faca din nou simtita prezenta vantul, in toate zonele tarii, dar ca de aceasta data intensificarile vor fi mai puternice fata de perioada precedenta, “cu viteze la rafala in general intre 55 si 70 km/h si local 75…85 km/h”. Meteorologii transmit ca termometrele vor arata valori mai scazute la nivelul intregii tari si ca si vantul va contribui la amplificarea senzatiei de frig. Totodata, in vest, centru si nord vor cadea ploi, insa moderate, in timp ce in Maramures, Transilvania si zona deluroasa a Crisanei si a Moldovei se asteapta sa cada, din noaptea de duminica spre luni (29/30 octombrie), precipitatii mixte.

In acelasi interval, mai precis 29 octombrie, ora 10:00 – 30 octombrie, ora 23:00, zonele montane se vor afla sub o avertizare COD PORTOCALIU de vant puternic, cu rafale ce “vor depasi 80…90 km/h, iar pe creste 100…120 km/h”. Nu in ultimul rand, specialistii ANM anunta ninsori viscolite, dar si faptul ca se va depune un “strat consistent” de omat.