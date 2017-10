Avertisment de la DNA – adresa falsa de mail: “Astfel de mesaje nu provin de la Directia Nationala Anticoruptie”!

Atentie la mail-urile pe care le primiti, pentru ca ar fi aparut o adresa falsa de mail, atribuita institutiei anticoruptie. Asupra acestui aspect atrag atentia, printr-un mesaj facut public, joi dupa-amiaza, responsabilii cu comunicarea ai DNA-ului.

Pe langa acest aspect, reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie clarifica si faptul ca nici institutia in sine si nici cei de la varful DNA-ului nu au pagini pe retelele de socializare.

Redam in cele ce urmeaza, integral, precizarile in cauza:

“Avand in vedere ca, in cursul zilei de 18 octombrie 2017, diverse persoane au primit mesaje electronice de la o adresa falsa, cu denumirea anticoruptie@pna.ro, desi anterior nu au avut nicio corespondenta cu institutia, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa atentioneze ca astfel de mesaje nu provin de la Directia Nationala Anticoruptie si, in cazul in care sunt primite, trebuie verificate, asa cum s-a intamplat si in acest caz.

Scopul crearii acestei adrese false de e-mail a fost transmiterea de informatii false, in incercarea de a induce in eroare destinatarii si nu are legatura cu infrastructura informatica a institutiei.

De asemenea, subliniem ca nici Directia Nationala Anticoruptie (D.N.A.) si nici persoanele din conducerea institutiei nu detin niciun fel pagina sau cont de utilizator pe retele de socializare.

Directia Nationala Anticoruptie anunta ca singura expunere a institutiei existenta in spatiul virtual este pagina de internet www.pna.ro (in vederea semnalarii unor fapte de coruptie, pentru a face solicitari, pentru a afla date de contact, pentru a afla informatii despre activitatea institutiei etc.).”