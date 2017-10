Averile superbogatilor, mai grele decat PIB al UE

Cercul miliardarilor nu inceteaza sa se largeasca iar bogatiile lor personale cresc intr-un ritm rapid, potrivit unui raport anual al UBS si PwC.

Anul trecut, numarul miliardarilor in intreaga lume a fost de 1542, cu 10% mai mult decat numarul celor din anul precedent iar averea fiecaruia a crescut cu aproximativ 1000 de miliarde de dolari, pentru a atinge un total de 6000 de miliarde de dolari. Adica mai mult decat produsul intern brut al Uniunii Europene si cu un ritm de progresie superior celui al cresterii economice mondiale, estimata la 5,8% in 2016. Investitiile in sectoare financiare si tehnologice, dar si in materii prime, cu rentabilitate puternica, explica in mare parte aceasta acumulare accelerata de averi. Asia a devenit principalul bazin de emergenta a noilor miliardari, chiar daca Statele Unite raman tara care numara cei mai multi miliardari (563) si tara care acumuleaza 2800 de miliarde de dolari. Insa regiunea asiatica este de asteptat sa-i rapeasca acest leadership in viitorii patru ani. Raportul UBS si PwC noteaza insa ca acest superciclu al multiplicarii miliardarilor, care a inceput in 1980, a ajuns la final. El ramane prelungit de cresterea economica chineza dar urmeaza sa se incheie in viitorii 10 sau 20 de ani. Insa o serie de organizatii au denuntat ”indecenta” inegalitatilor economice din intrega lume, subliniind ca aceste averi nu fac decat sa mareasca discrepanta dintre bogati si saraci. Unul din autorii raportului, Josef Stadler, a subliniat la randul lui temerea miliardarilor ca aceasta crestere a inegalitatii ar putea crea miscari de fractura. „Suntem intr-un punct de inflexiune. Concentrarea averilor este la fel de ridicata ca in 1905, este vorba de ceva despre care miliardaarii sunt ingrijorati. Problema este puterea de multiplicare, care face ca banii mari sa fie si mai mari si intrebarea este in ce masura este viabil acest lucru si in ce moment va interveni societatea si va reactiona advers”.