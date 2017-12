Avem peste 5 milioane de saraci

Romania este in topul cresterii economice in Uniunea Europeana, dar paradoxal se situeaza si in cel al saraciei. Rata saraciei relative, estimata de INS pe baza veniturilor totale disponibile, a fost in 2016 de 25,3%, adica peste un sfert din populatia Romaniei traieste sub un standard de viata considerat acceptabil. Dezavantajele cauzate de somaj, conditii de locuit precare, lipsa de ingrijiri medicale, accesul la invatamant, cultura si sport – cam asta e definitia oficiala a saraciei.

Peste o treime dintre cei cu varsta de sub 18 ani s-au aflat sub pragul de saracie, mult peste nivelurile corespunzatoare adultilor, (o crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de 2013. Starea de saracie in aceasta perioada s-a mentinut la cote ridicate si la tinerii cu varste intre 18-24 ani, in 2016 ajungand sa afecteze putin sub o treime dintre ei. Populatia varstnica (65 ani si peste) este afectata intr-o masura mai redusa de saracie (aproape 1 din 5 dintre acestia), nivelul ratei fiind inferior mediei pe ansamblul populatiei. Din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de saracie au reprezentat 18,9%, iar un somer din doi este sarac. Saracia este mai frecventa in randul persoanelor care traiesc in gospodariile cu copii dependenti (in anul 2016 a atins 30,8%), decat in cazul celor care traiesc in gospodariile fara copii (18,3% in ultimul an). In fine, daca in anul 2016 nu s-ar fi platit pensiile si celelalte transferuri sociale, aproape jumatate din populatie (49,6%) s-ar fi situat sub pragul saraciei relative si in mod evident situatia s-ar fi inrautatit in cazul persoanelor varstnice, care, intr-o proportie de 85,3%, ar fi fost in stare de saracie relativa.