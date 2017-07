Avem nevoie 237 miliarde dolari pentru drumuri ca afara

Romania are nevoie de investitii in infrastructura in valoare de 237 miliarde de dolari pana in anul 2040, dar daca tendinta actuala a cheltuielilor se va mentine, sumele alocate vor fi de numai 226 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat de Global Infrastructure Hub, organizatie sustinuta de G20.

Raportul Global Infrastructure Hub analizeaza marimea investitiilor care ar trebui sa fie facute de fiecare tara in infrastructura pana in 2040. Astfel, Romania trebuie sa investeasca 62 de miliarde de dolari in infrastructura energetica pana in 2040, dar daca tendintele actuale vor continua, va cheltui aproximativ 57 de miliarde de dolari, rezultand un deficitde investitii de 5,8 miliarde de dolari. Un decalaj important intre necesarul de investitii si sumele alocate va fi in cazul infrastructurii feroviare, unde Romania ar trebui sa investeasca 10 miliarde de dolari pana in 2040, dar, potrivit tendintelor actuale, va cheltui circa 5,9 miliarde de dolari. In infrastructura de apa, Romania trebuie sa investeasca 18 miliarde de dolari pana in 2040 si, daca actualele tendinte de cheltuieli se vor mentine, decalajul va fi de doar 3,9 milioane de dolari. La nivel global, raportul GIH estimeaza ca pana in 2040 vor trebui investite in infrastructura 94.000 de miliarde de dolari, insa o cincime din aceste investitii risca sa fie nefinantate daca actualele tendinte de cheltuieli continua. Pentru a acoperi acest deficit de finantare, cheltuielile anuale cu infrastructura trebuie sa creasca de la 3% din Produsul Intern Brut Mondial pana la 3,5%.