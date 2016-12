Avem 100.000 de tineri dependenti de “pacanele”!

In Romania, una dintre cele mai sarace tari din Uniunea Europeana, se estimeaza ca exista 100.000 de dependenti de jocuri de noroc, asa numitii “jucatori problema”, arata o analiza a Romslot si Romanian Bookmakers, operatori ai pietei.

Industria jocurilor de noroc din tara castiga aproape un miliard de euro pe an, iar Federatia Europeana a Jocurilor si Divertismentului apreciaza ca detinem 62.000 de case de jocuri, de patru ori mai multe fata de perioada 2004-2013.

Cat castiga statul roman din autorizatii si licente pentru jocuri de noroc? Mult, 266 milioane de euro, anul trecut, fata de 147 milioane, in 2014 cand aproape 87% din suma a fost virata de operatorii aparatelor de tip slot machine, mai cunoscute sub numele de “pacanele”, pasiunea jucatorilor cu bani putini. Preponderent barbati, tineri(18-24 de ani), necasatoriti, din mediul urban si cu educatie medie, cu un venit mediu sub 300 euro lunar, cam asa arata portretul dependentilor de jocuri de noroc, peste 74% din ei declarand ca joaca sau pariaza pentru a castiga bani. Un studiu mai vechi arata ca romanii pierd, zilnic, peste un milion de euro, numai la cunoscutele “pacanele”.

Parlamentul se chinuie, din 2015, pentru infiintarea unui fond pentru dependenta jucatorilor, dar acesta poate deveni realitate numai in cazul in care companiile de jocuri de noroc vor fi dispuse sa contribuie, anual, cu 1000 de euro si cu 5000, pentru operatorii online.