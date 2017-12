Avalansa in Calimani: o salvamontista a murit. Un barbat ranit, altul disparut

Cautarile salvamontistului in varsta de 40 de ani surprins – alaturi de doi colegi – in Muntii Calimani, de o cadere de zapada, se reiau in cursul acestei zile.

Avalansa s-a produs in cursul dupa-amiezii trecute, in zona Calimani-Valea Haitii, spre Varful Pietrosu. Alerta prin care a fost anuntat incidentul a declansat o adevarata desfasurare de forte, menita sa duca la salvarea femeii si a celor doi barbati -acestia din urma pompieri militari in cadrul Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei, aflati in timpul liber, din cate au precizat reprezentantii ISU Suceava. Cei trei pornisera pe munte pentru a arbora tricolorul, de Ziua Nationala.

In prima faza, persoana care a reusit sa alerteze autoritatile, un barbat de 36 de ani, a fost coborata seara trecuta de pe munte si dusa la spital, la Suceava, pentru a-i fi tratate leziunile. O alta tanara a fost gasita, tot aseara, in stare de inconstienta. Din pacate, desi s-a incercat resuscitarea sa, femeia in varsta de 30 de ani nu a putut fi salvata.

Au fost mai multe grupuri complexe care au urcat pe munte, in cautarea celor trei victime- echipe formate din salvamontisti, pompieri militari, jandarmi montani, lucratori ai Ocolului Silvic, precum si militari, din cate au anuntat cei de la ISU local.

Operatiunile de cautare au fost sistate in jurul orei 1, noaptea trecuta, pe fondul vremii rele, urmand sa se reia in aceasta dimineata.

Va amintim ca tot vineri, un alt tanar a murit dupa ce a fost surprins de o avalansa, in Parang.