Avalansa in Calimani: 3 oameni, cautati de salvamontisti si pompieri

Un al doilea caz de cadere de zapada semnalat in decursul zilei de vineri a trimis pe munte salvatorii, in cautarea, de aceasta data, a trei persoane.

Avalansa in urma careia cei trei oameni au fost surprinsi in zona masivului Calimani s-a produs in cursul dupa-amiezii. Iar odata anuntat incidentul, catre locul semnalat s-au indreptat salvamontisti si pompieri, din cate au transmis reprezentantii Salvamont Romania – Dispeceratul National Salvamont via Facebook.

Se pare ca persoanele surprinse de caderea de zapada ar fi urcat pe munte pentru a duce un steag tricolor, de Ziua Nationala.

Va amintim ca, din pacate, un barbat in varsta de 38 de ani a fost gasit fara viata, orele trecute, dupa ce fusese surprins de o avalansa produsa in Muntii Parang.

sursa foto: Salvamont Romania – Dispeceratul National Salvamont/Facebook.