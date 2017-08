Autostrada si cale ferata verde in Carpatii Romaniei

Romania va face parte din proiectul Transgreen, prin care se urmareste dezvoltarea in zona Carpatilor a unei infrastructuri de autostrazi si cai ferate construite in asa fel incat sa aiba un impact redus asupra mediului.

Demarat oficial la 1 ianuarie 2017 si avand ca data de finalizare 30 iunie 2019, proiectul Transgreen beneficiaza de un buget in valoare de aproximativ 2,48 milioane de euro, din care 2,109 milioane de euro reprezinta contributie din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Finantarea este realizata prin Programul Transnational Dunarea (succesorul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei — SEE). „Este evident ca este necesara dezvoltarea retelei de autostrazi si cai ferate ce conecteaza intre ele puncte cheie ale Romaniei si, mai departe, tara noastra cu restul Europei. In acelasi timp, pentru ca planurile de dezvoltare a acestor tipuri de <<infrastructura mare>> prevad traversarea Muntilor Carpati, acest lucru va duce implicit la fragmentarea si perturbarea unor ecosisteme valoroase incluse in arii naturale protejate, precum siturile de interes european Natura 2000. Din acest motiv, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate isi manifesta ferm disponibilitatea de a participa la proiectul Transgreen si intentia de a colabora cu alte organizatii implicate la dezvoltarea de solutii concrete de reducere a impactului asupra mediului, in vederea realizarii unei <<infrastructuri verzi>> potrivite, cu atentie speciala pentru coridoarele ecologice ce asigura posibilitatea deplasarii speciilor celor mai vulnerabile la impactul autostrazilor si cailor ferate. Ne reafirmam, astfel, principiul dupa care ne vom calauzi in intreaga noastra activitate, anume ca dezvoltarea economica trebuie sa se faca in mod durabil, cu o atentie deosebita acordata protejarii mediului inconjurator, asigurand in felul acesta nu doar bunastarea de moment a cetatenilor, ci si dreptul la Viata pentru generatiile ce vor veni”, sustine Florian Udrea, presedintele ANANP.