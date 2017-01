Autostrada A 2 si alte zeci de drumuri nationale, inchise (LISTA)

Ninsoarea si viscolul au facut deja si continua sa genereze probleme in privinta circulatiei rutiere, in anumite zone din tara. Deja sunt drumuri nationale inchise pe raza a 9 judete. Soferilor li se recomanda sa nu se aventureze la drum daca acea calatorie nu e absolut necesara si mai ales sdaca nu au masinile echipate pentru a putea circula in situatii de iarna.

Conditiile meteo vitrege de pe raza judetului Constanta au afectat circulatia feroviara, existand mai multe trenuri de calatori anulate pe intreg parcursul zilei de vineri, dar si pe cea rutiera. Pe langa faptul ca, va spuneam, locuitorii acestui judet aflati in Capital, de exemplu, nu au sansa sa ajunga acasa cu trenul, nici cu masina nu au sanse, de vreme ce Autostrada Soarelui (A2) Bucuresti-Constanta este inchisa la aceasta ora. La fel si drumurile nationale de pe raza acestui judet.

Dupa cum arata situatia drumurilor inchise la ora 10, din cauza zapezii, dar si a viscolului, situatie comunicata din directia Centurlui Infotrafic, lucrurile stau astfel:

In JUDETUL BUZAU nu se circula pe urmatoarele drumuri: DN 2B BUZAU – BRAILA; DN 22 RAMNICU SARAT – BRAILA; DN 2(E85); DN 2C BUZAU – SLOBOZIA;

In JUDETUL VRANCEA: DN 2N BOGZA – DUMBRĂVENI; DN 23A GOLOGANU – CIORASTI; DN 23B MAICANESTI – CIORASTI;

In JUDETUL BRAILA: TOATE DRUMURILE NATIONALE: DN 2B ;DN 22 ;DN 21;DN 23; DN 22B – DIG;

In JUDETUL CALARASI: TOATE DRUMURILE NATIONALE: DN 3; DN 3A;DN 3B;DN 4;DN 21;DN 31; DN 41;

In JUDETUL CONSTANTA: TOATE DRUMURILE NATIONALE: DN 3;DN 22;DN 2A;DN 3C;DN 39;DN 38;DN 22C;DN22A; dar si DN SECUNDARE CATRE STATIUNI (39D, 39C; 39B; 39A);

In JUDETUL IALOMITA: TOATE DRUMURILE NATIONALE: DN 21;DN 2C;DN 2;DN 2A;DN 1D;DN 21A;DN 3B

In JUDETUL GALATI:DN 24D TULUCESTI – LIMITA VASLUI;DN 22B – DIG;DN 25 SENDRENI – HANU CONACHI;

In JUDETUL ILFOV: DN 2 (E85);DN 4;DN 3 BRANESTI CATRE CALARASI (KM 20-25);

In JUDETUL TULCEA: DN 22(E87) MACIN – TULCEA CATRE CONSTANtA;DN 22E GARVAN – I.C.BRATIANU; DN 22D MACIN – HORIA – CIUCUROVA – DOUA CANTOANE; DN 22A CATALOI -TOPOLOG; DN 22F NALBANT – HORIA

sursa foto: Facebook

loading...