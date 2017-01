Autorul atacului din clubul turc, identificat/noi retineri

Desi au trecut mai multe zile de la momentul in care petrecerea din noaptea dintre ani a fost curmata brusc intr-un club din Istanbul, dupa ce un individ inarmat a deschis focul si a ucis mai multe zeci de persoane, autorul atacului soldat cu 39 de morti e in continuare liber.

Chiar daca nu a fost prins, trebuie mentionat faptul ca o voce din randul autoritatilor turce a iesit pentru prima oara in fata presei si a anuntat faptul ca au o varianta solida de lucru. De aceasta data, un ministru local, citat de hurriyetdailynews.com, sustine ca oamenii legii l-au identificat pe autorul masacrului si ca se fac in continuare demersuri pentru solutionarea acestei investigatii. Si asta in conditiile in care pana acum au fost cel putin doua piste care nu s-au dovedit a fi fost cele cautate de anchetatori.

Totodata, aceeasi publicatie citeaza o agentie de presa locala care anunta faptul ca au fost facute alte retineri, in conditiile in care inca din prima zi a anului s-a tot vorbit de faptul ca politistii au mai multi suspecti in cazul de fata. De aceasta data, ar fi vorba despre circa 40 de persoane banuite a avea legaturi cu ISIS si ISIL.

Bilantul tragediei de Revelion din metorpola turca a fost de 39 de pierderi omenesti si peste 60 de raniti.