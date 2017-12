Augustin Lazar, fata in casa

Eu cred ca ma pot adresa Procurorului General cu apelativul „Tovarase Lazar”. E din garda veche a comunistilor si, avand cultura inaintasilor sai, stie ce este umorul si mai ales pamfletul. Toti comunistii destepti au citit marele pamflet „Romania pe drumul construirii societatii socialiste multilateral dezvoltate”, apoi partea a doua, aia cu desavarsirea constructiei, caci, daca nu-l stiau pe de rost, nu mai avansau in nicio functie.

Si Augustin Lazar a fost destept, pe bune, chestiune care i se intampla si acum. Stie sa faca slalom printre vorbe si idei, chiar daca uneori in scapa schiurile din picioare si o ia in ciorapi pe aratura de langa partie.

Cu cosnita la Justitie

Ne-a mai povestit el despre investitiile americane in Justitie, asta de la noi. Ne-a mai zis si despre cei 32.000 de procurori trimisi in judecata, cand ei sunt abia 2.800 de toti. Stie, domne, stie, e destept. Dar nimic nu poate fi mai destept decat stilul lui de a lua pozitie cand, de fapt, ar trebui sa taca. Iar atitudinea lui denota, cred eu, ca este nemultumit de simbria pe care o primeste ca fata in casa la Codruta Kovesi. Cum, Codruta e subalterna lui? N-as zice. Nu-i adevarat, caci, cand are ceva de zis, Codruta vorbeste prin el. El este slujnica trimisa cu cosnita la legile Justitiei, caci Codruta, mai desteapta decat el, s-a prins incotro bate vantul si, dupa ce a spus o data, joaca la ofsaid si-l lasa pe tovarasul Lazar descoperit in fata portii. De ce sa se expuna ea la enormitati de genul „inculpati de rang inalt”, jignind grosolan si gratuit parlamentarii din comisiile speciale, cand poate sa o faca el? De ce sa se compromita ea cu declaratii din care sa se vada ca face politica, fara jena si fara dezlegare de la vreo lege, cand o poate face domnisoara Lazar? Las-o pe Augustina sa-si puna in cap toata floarea politicii. In loc sa-si petreaca ziua libera rosind de emotie cand se plimba de mana cu soldatii aflati in permisie, ca orice fata de casa cuminte, ea s-a apucat sa vorbeasca ce nu trebuie prin targ.

Prea putin Augustin

Ca a convocat toti procurorii de pe unde i-a gasit ca sa apere inversunarea cu care se opune el oricarei modificari a legilor Monicai Macovei este o alta dovada a desteptaciunii. Serios! Nu exagerez. Mintea lui nu concepe ca procurorii sa nu aiba nimic de zis in construirea legilor. Nu poate accepta neam ca procurorii, in frunte cu el, trebuie doar sa se supuna acestora, fara a adauga o virgula. Si, ca sa se bage in seama, barfeste si da nastere la zvonuri care pot avea legatura cu legea. Legea lui. Legea lui Augustin Lazar. Cred ca numai acolo este specificat ca Parchetul General poate ataca la Curtea Constitutionala modificarile aduse legilor Justitiei. Sau asta e deja semnalul de vreun blat cu Iohannis, sa o faca el, sau cu vreun grup parlamentar? Lazare, Lazare, tovarase Lazar, nu te mai baga unde nu stii, ca nu e ca la cercetarea criminalistica de la furtul de gaini, cand plimbi cainele in jurul poiatei, la misto, si dai neincepere pe motiv ca zburatoarele au fost mancate de lupi. E un pamflet, sa nu te superi. As fi vrut sa-l intitulez „Lazar. Pamflet”, dar nu am avut prea mult Augustin.