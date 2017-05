Audi pleaca pe Luna

Expertii Audi au dezvoltat un rover destinat cercetarilor de pe Luna, denumit Audi Lunar Quattro. Uimitorul vehicul a fost realizat in colaborare cu “Part-Time Scientists”, un start-up al catorva oameni de stiinta germani.

Audi Lunar Quattro se pregateste pentru o misiune reala pe Luna. Inca din 2015, producatorul de automobile premium de la Ingolstadt a lucrat la constructia rover-ului alaturi de echipa condusa de Robert Böhme, fondator si CEO al “Part-Time Scientists” start-up. Expertii Audi si-au adus contributia prin experienta dobandita in domeniul all-wheel drive (tehnologia quattro), al constructiei structurilor usoare, cu experienta dobandita prin dezvoltarea vehiculelor cu motoare electrice si plug-in (e-tron) si in cea din design optimizat. Prin selectarea celor mai performante materiale, dezvoltatorii au reusit sa reduca dimensiunea robotului explorator la doar 30 de kilograme. Partile Audi Lunar Quattro sunt fabricate in proportie de 85% din aluminiu si au fost produse prin imprimare 3D la sediul Audi de la Ingolstadt. Un panou solar pivotant suplimenteaza rover-ul cu energie. Mai mult, acesta este dotat cu tehnologia inteligenta quattro si motor eficient e-tron. Proiectul “Mission to the Moon” se apropie de etapa finala: intr-un viitor foarte apropiat, ne putem astepta sa vedem avansatul rover Audi Lunar Quattro pornind catre Luna.