Au vrut sa faca sex pe o masuta din sticla, dar s-a produs dezastrul!

O prostituata s-a ales cu o rana teribila dupa un stupid accident consemnat in timpul “orelor de program”. Tanara a suferit taieturi la ambele brate, dupa ce o masuta din sticla, pe care dama de companie fusese rezemata de client, s-a spart, imprastiind cioburi peste tot. Incidentul a avut loc intr-un motel din capitala thailandeza Bangkok, repriza de sex incheindu-se intr-o baie de sange. Alertati de barbat, reprezentantii motelului au chemat de urgenta Salvarea, paramedicii gasind la fata locului femeia urland de durere. In imaginile date publicitatii, se observa cum victima primeste primele ingrijiri medicale, iar clientul trimite un SMS, probabil pentru a anunta un apropiat – poate chiar nevasta – prin ce intamplare nefericita e nevoit sa treaca. Potrivit martorilor, cei doi au ales sa faca sex intr-o “pozitie periculoasa, similara doggy style” – pozitie preferata pentru cei care cauta placeri intense, in cazul de fata femeia fiind pozitionata pe o masa din sticla. Barbatul rezervase o camera la motelul respectiv pentru doua ore, administratorii stabilimentului confirmand ulterior ca victima stupidului accident este o prostituata cunoscuta in zona.