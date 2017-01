Au venit, au distrus, au plecat

Evacuati de noii ministrii de la Palatul Victoria, tehnocratii lui Iohannis isi iau zborul spre Bruxelles.

Au venit cu aere de mari specialisti si au dat-o in bara ca ultimii habarnisti. Din prostie, la ordin sau si-si se va dumiri viitorimea. Deocamdata, cert este ca prestatia de doar un an a ”guvernului meu” a ucis mitul tehnocratilor salvatori, i-a scos pe salariati si pensionari in strada, a lasat sindicatele involburate, a pus dreapta romaneasca cu botul pe labe si a adus PSD-ului cel mai mare scor electoral obtinut in intreaga sa istorie. Asta ca sa nu se mai spuna ca tehnocratii n-au facut nimic. Dupa ce i-au asteptat pe noii ministri cu valiza langa picior, tehnocratii au anuntat senini ca se intorc la baza de unde au fost extrasi pentru a incropi Guvernul Ciolos. ”Ma intorc la familie, azi plec la Bruxelles”, a precizat inca de ieri fostul ministru de Interne, iar colega de la Justitie, Raluca Pruna, i-a tinut tira anuntand si ea ca se va intoarce la Bruxelles, de la 1 februarie. Avand acelasi pedigri bruxellez, este clar ca si restul plutonului tehnocrat isi va lua zborul pe urmele celor doi, lasand balta tarisoara natala. Slava Domnului!

Ciolos mai are ceva de demolat

Pensionat fortat, fostul premier Dacian Ciolos a prins gustul politicii, mai ales ca la Bruxelles nici nu-l asteapta cine stie ce scaun. Ca urmare, el face acum ochi dulci nu numai USR, ci si PNL – partidul pe care l-a ingropat cu nesperat succes la ultimele alegeri. ”Un prim-ministru, cand isi face treaba si incearca sa-si faca treaba corect, face politica intr-un anumit fel. Nu a fost politica partinica din punctul meu de vedere, pentru ca nu am fost inscris intr-un partid politic, dar voi cauta sa vad care e modalitatea cea mai eficienta ca sa pot sa-mi valorific competentele in viitor”, si-a facut Ciolos cunoscute intentiile. Pufarini in politica, USR-istii au pus botul si au discutat deja, ieri, cu fostul premier. Priceputi ca toti patitii, liberalii au pus in schimb piciorul in prag. ”Un domn care ne-a spus in campania electorala ca nu doreste sa fie pe afisele noastre si ca ii folosim abuziv imaginea ne lanseaza la televizor propuneri de colaborare. Mentioneaza ceva de platforma Romania 100. Pai cu platforma asta am pierdut alegerile. Nu mersi”, a sarit ca ars Mihai Voicu. Si mai indarjiti, alti lideri liberali au jurat ca ”il calca pe cap” pe Ciolos daca il prind pe la partid. Date fiind reactiile penelistior, Ciolos va trebui sa se multumeasca doar cu ingroparea USR. Asta daca Iohannis, alt geniu politic dambovitean, nu va gasi de cuviinta sa-i oblige pe liberali sa mearga si a doua oara pe mana fostului premier. In fond, PNL mai are vreo 20 de procente de pierdut.